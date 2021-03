Operatív törzs: ma átlépjük a kétmillió beoltottat

Ma átlépjük a 2 millió beoltottat - közölte György István. Az államtitkár ismertette: Pfizerrel fogják beoltani a pedagógusokat.

Ma átlépjük a 2 millió beoltottat - mondta György István államtitkár az operatív törzs tjékoztatóján. Ezzel az eredménnyel élen járunk Európában. A múlt héten 540 ezer oltást adtak be Magyarországon. Annyi vakcina továbbra sincs az országban, hogy minden regisztráltat egyszerre beoltsanak, ezért fontos az oltási sorrend: most a regisztrált időseket és a krónikus betegeket oltják. Emellett a március 24-ig regisztrált pedagógusok oltása is megkezdődik, ők ár ma kaphatnak behívó SMS-t.

Napról napra nő a regisztrálók száma: eddig 3,7 millióan kérték az oltást, ebből 1,5 millió 65 év feletti, ennek a korcsoportnak több mint háromnegyede, 78 százaléka be van már oltva legalább egy adaggal.

György István elmondta: pedagógusokat, iskolai dolgozókat a ma érkezett Pfizer-szállítmányból oltják be.

Három napon 101 kórházban, 426 oltóponton várják a pedagógusokat reggel héttől este hétig. Kérte a pedagógusokat, hogy az oltópontokaon pontosan jelenjenek meg, és lehetőleg vigyék magukkal a kitölött nyomtatványt. A pedagógusok második ütemes oltása húsvét utánra várható.

Csütörtöktől szombatig a pedagógusokat oltják, emellett folytatódik a regisztrált idősek és krónikus betegek oltása. Ehhez szintén a mai Pfizer-szállítmányt használják, illetve a frissen felszabadult Szputnyik-vakcinákkal. Praxisonként átlagosan 54 főt küldhetnek oltásra a háziorvosok - ezekre húsvétkor is sor kerülhet, György István arra kért mindenkit, hogy szánják rá az időt, ha az ünnep alatt hívják be őket.

Emellett a háziorvosok 10 főt olthatnak be Astra Zenecával, és a hétfőn érkezett 68 400 darabos Moderna-szállítmányt is megkapják a háziorvosok.

Az oltóbuszokról elmondta, főleg kistelepüléseken vetik be, ahol nincsen háziorvosi praxis, naponta 4-5 busszal dolgoznak.