Operatív törzs: két új vakcinát is engedélyeztek a hatóságok Magyarországon

Újabb két vakcinát engedélyeztek Magyarországon - jelentette be Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján. A tisztifőorvos arról nem beszélt, mikor indulnak be a szállítások. Az idősek megint levelet fognak kapni.

A járványügyi intézkedéseket további egy héttel meghosszabbították, így március 29-éig az eddigi korlátozások maradnak érvényben - mondta el Kiss Róbert az operatív törzs tájékoztatóján. A rendőr annak kapcsán, hogy megjelentek olyan hírek, hogy egyes vállalatok, például az Auchan részére is soron kívül biztosítják az oltást elmondta, hogy ilyen döntés nem született, a hír valótlan.

Kifejtette, hogy hétvégén nagyon sokan megszegték a szabályokat, 1950-en például a maszkviselési előírásokat szegték meg. Pécsett és Nagykanizsán megszegték a szállásokra vonatkozó szabályokat, Szigetváron pedig rendezvényt tartottak. Szentendrén egy kávézót zártak be fél évre, Nyíregyházán egy presszót zártak be fél évre. Babocsa településen is hasonló dolog történt. Szegeden egy szórakozóhelyet zártak be. 1523-an szegték meg a kijárási tilalmat.

Müller Cecília elmondta, dinamikusan rosszabbodik a helyzet, fontos, hogy az oltásokkal megtörjük az emelkedést, minél több ember legyen védett. Többféle vakcina áll rendelkezésre, így pedig majdnem 1,6 millió ember kapott oltást Magyarországon, 480 ezer körüli ember a második adagot is megkapta. Minél többen immunisak, annál jobban le tud csillapodni a járvány. A megbetegedések legalább 90 százalékát a brit mutáns okozza. Ez sokkal fertőzőképesebb, és súlyos formában zajlik le a betegség emiatt.

Mindenki, aki behívót kap oltásra, gondolkodás nélkül éljen a lehetőséggel

- mondta a tisztifőorvos. Nagyon messze vagyunk még a nyájimmunitástól, de egyre nő az átoltottság mértéke, jelenleg 16 százalékos. Minden lehetőséget megragadnak annak érdekében, hogy a vakcinákat behozzuk, így az EU-n kívülről is érkeznek oltóanyagok. Már 3,3 millióan regisztráltak az oltásra. Tegnap 250 ezer Szputnyik V érkezett, ezeket még az NNK vizsgálja, de rövidesen felszabadítják a szállítmányt.

További két vakcinát engedélyeztek a magyar hatóságok: ez a Cansino és a Covishield vakcina

- jelentette be Müller Cecília, mindkettő vektorvakcina, elmondása szerint biztonságosak és hatékonyak. Azt is elmondta, ismételten levelet küldenek majd az időseknek, hogy regisztrálni tudjanak az oltásra.

Még soha nem volt ekkora teher az egészségügyi ellátórendszeren, ennek csökkentése érdekében a háziorvosok alkalmazzák a Favirapivir készítményt. A legnagyobb betegszám a Semmelweis Egyetem klinikáján, Debrecenben, és a Szabolcs megyei kórházban tapasztalható. A tisztifőorvos szerint van elég kapacitás, csak a személyzet fárad. Ismertette azt is, hogy a szennyvízadatok stagnálást mutatnak.

Kérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta, hogy Magyarországon mindenki ugyanazzal a vakcinával kapja meg a második dózist, mint az elsőt.

