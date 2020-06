Operatív törzs: így mehetnek a magyarok Horvátországba nyaralni

Horvátországba szabadon beléphetnek a magyarok, de hazatérve két hét karanténba kell vonulni - hangzott el az operatív törzs mai tájékoztatóján. Müller Cecília szerint az idősotthonokban is kedvezően alakulnak a tendenciák.

A kormány a mai napon is ülésezik, téma lesz a járvány elleni védekezés, és a korlátozó intézkedések is. A döntésekről holnap tájékoztat Gulyás Gergely - mondta el Kiss Róbert az operatív törzs tájékoztatóján. A rendőr alezredes ismertette, 2063-an használják a hatósági házikarantén-applikációt. A mai napon 770 házi karantént rendeltek el eddig - mondta Kiss Róbert, a házi karanténok száma így 11 ezer fölött van. Azt is elmondta, hogy 418 esetben kezdeményeztek a járványüggyel kapcsolatban büntetőeljárást, 80 embert gyanúsítottként hallgattak ki.

Müller Cecília az adatokat ismertette: jelenleg 3931 igazolt fertőzött van az országban, az elmúlt napon 10 új esetet rögzítettek, 2 személy elhunyt az elmúlt 24 órában, ezzel 534-re emelkedett az elhunytak száma. Kedvező az adat, mely szerint 2190 fő gyógyultan távozott a kórházból, 1207 fő az aktív fertőzöttek száma , 41-59 százalék arányban budapestiek és vidékiek. 414-en vannak kórházban, 24-en vannak lélegeztetőgépen, ez tegnaphoz képest nem változott.

Az idősotthonok kapcsán arról számolt be a tisztifőorvos, hogy az érintett intézmények száma jó ideje 33, nem növekszik, sőt, a betegek és a pozitív személyek rendre gyógyulnak. Mindösszesen az 5991 főből, aki ebben a 33 otthonban él, 899-en váltak pozitívvá az egész járvány időtartama alatt. 468-an gyógyultak meg, és kerültek vissza az intézményekbe. A szociális intézményekben kedvező a tendencia, ez mindenképp pozitív dolog - mondta.

A kórházakban vannak kezeltek, amelyik egységben pozitív beteget találnak, azt zárlat alá helyezik - mondta a tisztifőorvos. A nem koronavírusos betegek ellátása folyamatosan bővül. A világra vonatkozó viszonyokról Müller Cecília elmondta, hogy még számos területen szaporodik az új fertőzöttek száma, ezzel együtt a halálozások száma is. Szerinte a világ nem lélegezhet még fel, messze van a járvány vége. A hazai viszonyok kedvezőek, mi az első hullám végén vagyunk, ezért lehet új enyhítéseket bevezetni - tette hozzá.

A felsőoktatási vizsgák kapcsán elmondta, sok fiatalnak nehéz napjai vannak, hiszen elkezdődtek a számonkérések. Fontos, hogy a vizsgákat az intézmények a kontaktusok kerülésével szervezzék meg, ha személyesen kell bemenni vizsgázni, akkor ajánlott a maszk. Mindenki vigyen saját eszközt, a terem ablakát nyitva kell tartani. A közös vizsgákkor a távolságokat biztosítani kell. Arra kérte a vizsgázókat, hogy ő se verődjenek nagyon össze, taetsák a távolságot.

Újságírói kérdések

A legidősebb gyógyult magyar beteg 102 éves - mondta a tisztifőorvos.

A második hullam rendre előjövő kérdés, a tisztifőorvos szerint mindenkit foglalkoztat, hogy el lehet-e kerülni azt. Több hipotézis is van, a legtöbb szerint vélhetően a vírus köztünk marad valamilyen alacsony szinten, és elképzelhető, hogy az influenzaszezonban újra aktív lesz. Mindenképp készülnek rá, hasznosítják a tapasztalatokat.

Horvátországba a jelenleg hatályos szabályok szerint szabadon beutazhatnak a magyarok, lehet menni nyaralni - mondta Kiss Róbert. Ugyanakkor Horvátországból hazatérve a jelenlegi szabályok szerint két hétre kötelezően karanténba kell vonulni.

Heves megyei idősotthonban eddig nem találtak fertőzötteket.

Karanténban lévő személy lakásába a szolgáltatók hibaelhárítói bemehetnek, főképp olyan veszélyhelyzetben, amikor sürgősen kell cselekedni. A szakemberek viseljenek kesztyűt - mondta Müller Cecília.

A kutatások is segítenek, hogy újraértékeljék a feladatokat, ami egy következő hullamra való felkészüléshez kell. Bármi elpfordulhat, több forgatókönyvvel is készülnek. Az egészségügy megbirkózott az első hullámmal, a másodikra szervezettebb, tudatosabb felkészülés zajlik. Betárazzák az eszközöket, az éberség fenntartandó - jelentette ki a tisztifőorvos.