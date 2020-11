Operatív törzs: holnap ismertetik a kormány újabb döntéseit

Holnap, a kormányinfón ismertetik a mai kormányülésen meghozott döntéseket - ismertette Kiss Róbert rendőr alezredes.

A kormány jelenleg is értékeli és elemzi az adatokat, a mai kormányülésen megszületett döntéseket holnap ismertetik a kormányinfón - ismertette Kiss Róbert rendőr alezredes az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. 269 emberrel szemben intézkedtek a maszkviselés hiányosságai miatt kedden, a tömegközlekedési eszközökön és a várakozóhelyeken 9, míg a bevásárlóközpontokban 36 személlyel szemben intézekedtek a maszkviselés hiányosságai miatt. Kedden egy esetben zártak be ideiglenesen vendéglátóhelyet.

Budapest X. kerületében egy sörőző nyitva volt, és senki nem viselt maszkot. Helyszíni bírságot szabtak ki, és az üzletet 60 napra bezárták. Kedden 295 ember szegte meg a kijárási tilalmat - ismertette Kiss Róbert. Ketten a kutyasétáltatás 500 méteres korlátozását hagyták figyelmen kívül.

Müller Cecília országos tisztifőorvos ismertette: az elhunytak esetében továbbra is jellemző, hogy a több megbetgedéssel kűzdő idősek halnak meg. 7718-an vannak kórházban, ez a szám kicsit mérséklődően, de emelkedő tendenciát mutat. 656-an vannak lélegeztetőgépen. Az egészségügyi dolgozók tesztelése is zajlik, ezek eredményeiről később adnak tájékoztatást - tette hozzá.

Az elmúlt heti adatokat nézve láthatóan változik a járványgörbe: 47. héten 7 százalékkal kevesebb fertőzöttet regisztráltak, mint a 46. héten.

Keddtől életbe lépett az idősek vásárlási sávja, ami tulajdonképpen egy védett idősáv, amikor a meghatározott üzletekbe csak a 65 év felettiek léphetnek be - magyarázta. Müller Cecília ismét emlékeztetett arra, hogy más idősávban mások is és az idősek is beléphetnek.

Hat hete a legérintettebb korosztály a 40-49 évesek a fertőzést tekintve, jelenleg 23 százalékos. 65 éven felüli az összes fertőzött 16 százaléka, míg a legfiatalabb korosztály csupán 4 százalékos aránnyal vesz részt.

A települések 91 százaléka érintett a fertőzésben, de a maradék 9 százalékon is nagy valószínűséggel jelen van pozitív személy - mondta Müller Cecília. Az elmúlt héten Budapesten, Pest megyében és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében regisztrálták a legtöbb, Tolna megyében a legkevesebb fertőzöttet. Az elhunytak átlagéletkora 76 év, a gyógyultaké pedig 40.

Kérdésre válaszolva elmondta, még nem kezdődött el az influenza-járvány Magyarországon. Eddig egy B-típusú influenzatörzset mutattak ki.