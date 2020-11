Operatív törzs: exponenciálisan terjed a koronavírus, komoly teher van a kórházakon

xponenciálisan növekszik a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, ezért most még inkább fontos, hogy szigorúan betartsuk a járványvédelmi szabályokat, ajánlásokat - hangzott el az Operatív Törzs online sajtótájékoztatóján 2020. november 2-án.

Az egész világon és Európában, így sajnos Magyarországon is napról-napra emelkedik a fertőző betegek száma - közölte Müller Cecília, országos tisztifőorvos. Mint mondta, exponenciális növekedésnek vagyunk tanúi, már harmadik napja közel 4000 pozitív esetet regisztrálunk napi szinten. "Egyértelmű, erőteljes a felfutó szakasz, ezért még szigorúbban be kell tartanunk az intézkedéseket" - fogalmazott. Hozzátette: egy nap alatt 70-en hunytak el Magyarországon, elhunyt egy 28 éves férfi beteg - a napi adatokról szóló jelentésről itt írtunk. Müller hozzátette: a laboratóriumi vizsgálatok között már szerepel a gyorsteszt is a PCR-teszt mellett.

Nincs sok szabály, de azokat be kell tartani - szögezte le Müller Cecília. "Európában és hazánkban is muszáj betartani a szabályokat az exponenciális szakasz miatt. Nem sok szabályt lépettünk életbe, ezek követhetőek, betarthatók, nem okoz rendkívüli erőfeszítéseket ezek betartása" - fogalmazott, emlékeztetve a maszkviselés szigorodására a vendéglátóhelyeken is. Müller szerint a textilből készült maszkok, illetve orvosi maszkok is megfelelőek.

Ha egyszer használatos a maszk, akkor azt cserélnünk kell, akár köhögés, tüsszentés után. Ezeknek a maszkoknak 4 órás a védelmi képességük. Hozzátette: "A professzionális használatú, szeleppel rendelkező maszkok használatával még "kárt és csinálhatunk", ezek az egészségügyi dolgozók védik. Aki tünetmentesen fertőző, és a szelepes maszkot hordja, az kifújja a szelepen keresztül a vírussal fertőző levegőt. Ezek nem valók hétköznapi használatra."

Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy jelenleg jelentős teher hárul az egészségügyi ellátó intézményekre és a személyzetre. Kiemlete, hogy megfeszített munkát végeznek az orvosok, az ápolók, és mindenki aki a kórházakban dolgozik.

A kórházban ápolt betegekkel kapcsolatbam Müller Cecília elmondta, hogy a koronavírusos betegek 7 százaléka kerül lélegeztetőgépre. A világon ez mindenhol 5-10% között mozog - tette hozzá. Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy a koronavírusos betegek nagyjából fele kerül le a lélegeztetőgépről. Viszont Müller szerint jól karbantartott krónikus betegséggel csökkenthető a lélegeztetés kockázata.

Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője pedig elmondta, hogy a rendőrség fokozza az ellenőrzési tevékenységét, nagyobb számban ellenőriznek, és szigorítják a szankciókat. Azokat kell megvédeniük a rendőröknek, akik betartják a szabályokat, azokkal szemben, akik "fittyet hánynak" azokra - fogalmazott. Hozzátette: szabálytalan üzlet esetében annak bezárását is elrendelhetik.

Címlapkép: Getty Images