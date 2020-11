Operatív törzs: egyre nagyobb az egészségügyi rendszer leterheltsége

Egyra nő az egészségügyi rendszer leterheltsége a tisztifőorvos szerint. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján azt mondta, igyekeznek megőrizni a kórházak működőképességét.

Az egész országra veszélyhelyzetet hirdetett a kormány - ismertette Gál Kristóf, az ORFK-szóvivője az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Ma éjféltől kijárási korlátozás lép életbe, mindneki köteles otthon tartózkodni, csak munkavégzés, vagy életvédelmi céllal megengedett a lakóhely elhagyása. A kijárási korlátozás éjféltől reggel ötig tart. Sportrendezvények esetében is szigorodtak a szabályok. A járvány terjedésének a csökkentése érdekében ismételten érvénybe lépett az ingyenes parkolás az egész országban.

Ha a rendőrség a kötelezettségek megszegését tapasztaja, figyelmeztetést alkalmaz, 100 ezer és 1 millió forint közötti bírságot szabhat ki, az intézmény pedig legalább egy napra, legfeljebb egy évre bezárathatja. Tegnap országszerte 72 esetben intézkedtek kereskedelmi üzletekben a védelmi intézkedések szabályainak megszegése miatt, 39 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki, 14 főt pedig feljelentettek. Több mint 5000 hatósági házi karantént rendeltek el az elmúlt egy napban, ebből több mint ötszázat határátlépés miatt.

Beszámolt arról, hogy egy XX. kerületi üzletben 5 alkalmazott nem viselt maszkot, ezért a súlyos szabálytalanság miatt 3 napra bezárták az üzletet, és helyszíni bírságot szabtak ki a rendőrök az alkalmazottakra, akik hétfőtől nagyobb erővel végzik az ellenőrzéseket.

Müller Cecília ismertette: szomorú rekordok dőltek meg az elmúlt napokban, a legfiatalabb meghalt személy 28 éves volt. Exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, 4871 beteg van kórházban, egyre nagyobb az egészségügyi rendszer leterheltsége.

Az intézkedések azt is szolgálják, hogy a kórházak működőképességét megtartsuk

- tette hozzá a tisztifőorvos.

Alig van már olyan település, ahol ne lenne már jelen potenciálisan a vírus, ahol nem regisztráltak még beteget, ott sincs kizárva, hogy valaki tünetmentesen fertőz. Éppen ezért kerülni kell a zsúfolt területeket, a maszkot helyesen kell használni, és folyamatosan fertőtleníteni kell. Nem szabad belefáradni a szabályok fokozott betartásába

- hívta fel a figyelmet Müller Cecília.

Egy hét alatt másfélszeresére nőtt az igazolt fertőzöttek száma Magyarországon, szinte hétről-hétre látják az átlagéletkor emelkedését. A járvány kezdete óta a betegek 21 százaléka a 40-49 éves korosztályból került ki, 15 százalék 65 éves vagy idősebb volt, 4,4 százalék a gyermekek aránya. A fertőzöttek átlagos életkora kúszik felfelé, a második hullám elején a 20-29 éves korosztály volt a leginkább érintett, ez hétről hétre emelkedik, most 45,7 év - az új fertőzöttek negyede is a 40-49 éves korosztályból kerül ki a tisztifőorvos szerint.

Bár a veszélyeztetettek köre nem változott, de Müller Cecília elmondta, hogy már egészen fiataloknál is komoly szövődményei lehetnek a betegségnek, amelyek halálosak is lehetnek. Nem lehet tudni, kinek milyen az immunrendszere, hogy reagál a fertőzéssel szemben, éppen ezért is kell betartani a szabályokat.