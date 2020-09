Operatív törzs: egy 40 éves férfi is meghalt koronavírusban

Heten haltak meg az elmúlt 24 órában a koronavírusal összefüggésben, van köztük egy meglehetősen fiatal is, ő 40 éves - ismertette a tisztifőorvos. Az operatív törzs mai tájékoztatóján szó esett az esti szuperkupa-meccsről is.

Heten haltak meg az elmúlt 24 órában a koronavírusal összefüggésben, van köztük egy meglehetősen fiatal is, ő 40 éves. A legidősebb elhunyt pedig 81 éves volt - mondta az országos tisztifőorvos az operatív törzs napi tájékoztatóján. Müller Cecília arról beszélt, hogy ritkán hunynak el fiatalok a betegségben, nekik jellemzően valamilyen súlyos alapbetegségük van, illetve olyan betegek is vannak, akiknek nincs semmilyen alapbetegségük, de ennek ellenére súlyos formában zajlik le a betegség náluk.

A napi beazonosított fertőzöttek száma egy hete 800 és 1000 között mozog. Továbbra is érvényes, hogy a jogkövető magatartás mellett, ahol nem tartható a 1,5 méteres távolság, ott maszkot kell viselni. A tisztifőorvos elmondta, azt is, hogy a PCR-teszt ingyenes mindenkinek, akinek szüksége van erre. Eddig 654 737 tesztet végeztek el itthon, ennek elenyésző része történt térítés ellenében.

Ha valaki bizonyítottan pozitív lesz egy kórházi kezelés alatt, de hazaengedik, akkor 10 napig kell otthonmaradnia. A laboratóriumokban elég teszt van, minden járványügyi vizsgálathoz megvan a szükséges kapacitás - mondta a tisztifőorvos.

Lakatos Tibor rendőr ezredes a csütörtöki esti Európai Szuperkupa-döntő biztonsági szabályairól beszélt. A legtöbb jegyet magyar szurkolók vásároltak, de spanyol és német szurkolók is érkeznek. A két érkező csapatot is széleskörűen tesztelték, és nem találkozhatnak senkivel. A mérkőzésen megfelelő számú széket kihagynak, a beléptetésnél is megőrzik a biztonságos távolságot, és mindenki viseljen maszkot. Mindkét csapathoz egy-egy összekötő tiszt került kivezénylésre. Ők azok a rendőr kollégák, akik kapcsolatot tartanak a csapatok és a rendőri állomány között.

