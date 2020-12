Operatív törzs: eddig nem tapasztaltak különösebb vakcina-mellékhatásokat

Eddig nem tapasztaltak különösebb mellékhatásokat a vakcinák beadása után - derült ki az operatív törzs tájékoztatóján.

Az elmúlt 5 napon 834 személlyel szemben intézkedtek a maszkhasználat megszegése miatt - mondta Gál Kristóf az operatív törzs tájékoztatóján. Az ORFK szóvivője közölte, hogy több mint 700-an a közterületeken nem viseltek maszkot, tömegközlekedési eszközökön 23-an nem viseltek maszkot. Országszerte 1668-an szegték meg a kijárási tilalmat az elmúlt 5 napban. 279 intézkedés volt a tranzitálási szabályok megszegése miatt

Galgóczi Ágnes a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője elmondta, a vakcina megérkezése után új szakaszba lépett a járvány elleni védekezés. 9750 adag vakcina érkezett első körben, 1094-en kapták meg eddig a védőoltást. Eddig különösebb mellékhatásokat az oltás beadása után nem tapasztaltak a szakemberek. A következő hetekben 25 oltóponton fog folytatódni az egészségügyi dolgozók védoltása.

2021 első felében várhatóan több vakcina is megkapja az Európai Gyógyszerügynökség engedélyét, a Pfizeren kívül többek között a Moderna, a Jansen, a Sanofi a Novavax és más gyártók vakcináját is lekötötték, 17,5 millió vakcinát jegyeztek elő. Az orosz és a kínai vakcinát is vizsgálja Magyarország, minden lehetőséget meg kell vizsgálni.

Galgóczi kérdésre azt mondta, hogy a lakosság 60 százalékát kell beoltani a nyájimmunitás eléréséhez. Aki átesett a fertőzésen, annak is szükséges lesz a védőoltás beadása.

