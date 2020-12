Operatív törzs: az oktatásban a tanárok között van a legtöbb koronavírusos fertőzött

Lezárult az oktatási intézményekben történő tömeges tesztelés második köre - jelentette be az Operatív törzs. Eredményeket is közöltek.

Befejeződött az oktatásban dolgozók tömeges (önkéntes) tesztelésének második üteme. Az eredmények a következők lettek:

bölcsőde - 8 873 főt teszteltek, 117 pozitív teszt lett, a fertőzöttek aránya 1,32%

óvoda - 39 840 főt teszteltek, 697 pozitív teszt lett, a fertőzöttek aránya 1,75%

iskola - 83 400 főt teszteltek, 1 542 pozitív teszt lett, a fertőzöttek aránya 1,91

Az egészségügyi intézmények tesztjében 2735-en vettek részt, összességében 186 143 tesztet végeztek el a héten. Ez összességében 63,36 százalékos részvételt jelentett, a pozitív eredmények 2,44 százalékot tettek ki első héten, 1,98 százalékot a második héten.

Müller Cecília azt is elmondta, hogy a mai napra virradóra sajnos egy 20 éves magyar állampolgár is meghalt. Neki, akárcsak az elhunytak nagy többségének volt krónikus betegsége. A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy a magyar kormány minden vakcinát próbál elérni a világon, ami hatékonynak bizonyul. A vakcina.gov.hu oldal hamarosan indul, ahol az oltásigényt be lehet jelenteni - mondta el Müller Cecília. Az online felületen kívül levélben is lehet majd jelezni az oltásigényt.

Elhangzott továbbá, hogy a hétvégi intézkedésekkel kapcsolatosan 886 személlyel szemben intézkedtek rendőrök maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt. Ez a múlt hétvégéhez képest több mint 30 százalékos emelkedés. 1365 személlyel szemben intézkedtek a kijárási és gyülekezési szabályok megsértése miatt. A beutazási korlátozásokkal kapcsolatosan 137 intézkedést hajtottak végre. A járványüggyel kapcsolatban eddig 492 büntetőeljárás indult tavasz óta, 98 gyanúsított ellen.

Az Operatív törzs tájékoztatásából kiderült az is, hogy a kéményseprőt be lehet engedni a lakásba, viszont házon belül is maszkot kell viselni és távolságot tartani. Miután távozott, érdemes szellőztetni és felmosni vírusölő szerrel.

Az országos tisztifőorvos elmondta azt is, hogy jelenleg az orosz Sputnyik vakcinát tanulmányozzák, ez van itt Magyarországon. De a héten megérkezhetnek az egyik kínai vakcina papírjai is tanulmányozásra.

