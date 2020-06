Operatív Törzs: az elhunytak 4 százalékának nem volt ismert alapbetegsége

Az Operatív Törzs mai sajtótájékoztatóján Dr. Müller Cecília tisztifőorvos és Lakatos Tibor ezredes adtak tájékoztatást a járványhelyzet aktuális állásáról. Az ezredes szerint a védekezés újabb fázisában vagyunk napok óta, amely új rendőri feladatokkal jár. A pünkösdi hétvégén csak minimális számban kellett a rendőrségnek intézkedéseket végrehajtania. A legtöbb intézkedést a hatósági házi karantén ellenőrzésével hajtják végre, az elektronikus elleőrző rendszerre 1979 személy regisztrált, jelenleg 952 aktív használója van.

Az elmúlt 24 órában 431 esetben kellett a rendőrségnek személyesen ellenőrizni a hatósági karantén betartását, az elmúlt 24 órában 53 személy szegte meg a szabályokat. Lakatos Tibor ezredes kifejezetten kérte a lakosságot, hogy hiába oldottak fel sok korlátozást, a meglévőket tartsa be a lakosság.

Dr. Müller Cecília ismertette azokat az adatokat, amelyeket eddig összegeztek. Ismertetése szerint 3921 fő fertőzödött meg Magyarországon a járvány kezdete óta, ebből 29 főt az elmúlt 24 órában regisztráltak. További 5 fővel nőtt az elhunytak száma, így 532-re emelkedett a halálos áldozatok száma. Azonban kiemelte:

körülbelül 4% azoknak az elhunytaknak aránya, akiknek nem volt ismert alapbetegsége.

Járványgörbénk egyértelműen (10. napja) lefelé mutat, a járvány lecsengő szakaszában van - mondta Müller Cecília. Ismertette, hogy folyamatosan elemzik a külföldi és belföldi tapasztalatokat, azért is, hogy így készüljenek a következő hullámra. Megvizsgálták az eddig rendelkezésre álló adatokat, és megállapításra került, hogy Magyaroszágon az összes fertőzödött 58%-a nő, 42%-a férfi. Ez az arány egyeik a magyarországi nemek közötti aránnyal az idősebb lakosság körében.

A fertőzöttek kor szerinti megoszlását is megmutatták ábrán is, a 65 és 79 év közötti a fertőzöttek negyede, miközben a gyermekek között alig fordul elő a fertőzés:

Dr. Müller Cecília azt is ismertette, hogy az elhunytak és az új fertőzöttek regisztrált számának heti emelkedése is azt mutatja, hogy a járvány lecsengőben van. Ezek a számok a 15-17. héten voltak a legmagasabbak, azóta csökkennek:





A tisztifőorvos azt is elmondta: megpróbálták kideríteni visszamenőleg, hogy jelen volt-e már márciusnál korábban a koronavírus Magyarországon. Ezt a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumában fellelhető több mint ezer influenzaminta alapján vizsgálták, amelyek január óta halmozódtak ott fel. Ezeket utólag letesztelték koronavírusra is:

mindössze egyetlen pozitív mintát találtak.

Ez Müller Cecília szerint azt jelenti, hogy a koronavírus valóban márciustól van jelen az országban. A sajtó megkeresésére azt is elmondta, vizsgálták a szennyvizet is. Elmonta, hogy a vírus ivóvízben nem terjed, mert ha a kórokozó burkát klór éri, akkor rögtön elpusztul. A szennyvíznek sem a terjedés miatt van jelentősége, hanem a lehetséges gócpontok megtalálásában. Hiszen ha van egy tünetmentes betegekből álló gócpont, azt akkor is meg tudják találni a szennyvízben található vírusmaradványok alapján.

A vizsgálatokkal sikerült már a fővárosban kimutatni egyes helyeken a vírust - azonban a vizsgálat elég bonyolult nehézkes, de folytatják ezeket a szűréseket vidéki városokban is.



