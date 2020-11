Operatív Törzs: a magyar fertőzöttek egyharmada egészségügyi dolgozó

Azért késnek az influenza elleni vakcinát, mert számost ország exporttilalmat vezetett be - hangzott el az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a tájékoztatón elmondta, kifejezetten emelkedő számokat tapasztalni Európa-szerte. Megjegyezte, továbbra is 5-7 százalék közti az alapbetegség nélkül, csak a koronavírus miatt elhunyt emberek száma. Az elhunytak átlagéletkora: 76,1 év.

Az a célunk, hogy az egészségügyi ellátórendszer bírja a terhelést, ágyszámban csak Németország és Ausztria áll jobban

- ismertette. Bejelentette azt is, a jövő héten újabb influenzavakcina érkezik Magyarországra, ennek terítésére türelmet kér, annál is inkább, mert időközben számos exportáló ország exporttilalmat vezetett be az oltásra.

A lehető legrosszabb forgatókönyvre is készülünk, az ellátórendszert tovább kell bővítenünk a koronavírusos betegek fogadására. Erről rendelkezés is születik még a pénteki napon

- jelentette be. Hogy mely ellátásokat lehet halasztani, arról a szakmai kollégiumok segítenek határozni - tette hozzá, viszont onkológiai és szívbetegségekkel kapcsolatos ellátásokat nem halaszthatnak el.

A sajtó kérdésére Gál Kristóf elmondta 33,3 százalék a járvány kezdete óta a fertőzötteken belül egészségügyi dolgozó.

Címlapkép: Getty Images