Operatív Törzs: a háziorvosok is oltanak majd a kínai vakcinával

Kedden megérkezik az első Sinopharm-szállítmány Magyarországra - közölte Müller Cecília az Operatív törzs tájékoztatóján. 550 ezer adag vakcinát szállít Pekingből Magyarországra a magyar állam repülőgépe, ez 275 ezer ember beoltásához lesz elegendő. A szállítmány megérkezése után az NNK megkezdi a kínai vakcina bevizsgálását.

György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az országos oltási munkacsoport vezetője arról beszélt az Operatív Törzs hétfői tájékoztatóján, hogy a lakosság 4,7 százaléka kapott eddig oltást. Kifejtette, arra nincs mód, hogy az oltópontokon választani lehessen a vakcinák közül, de aki szeretne oltást kapni, eldöntheti, hogy az adott oltóanyagot elfogadja-e vagy sem. Hozzátette: aki regisztrált, de nem kéri azt a vakcinát, vagy nem jó az időpont, továbbra is bent marad a regisztrációs rendszerben.

Az oltási rendben az egészségügyi dolgozók voltak az elsők, az ő kampányszerű oltásuk lezárult. Második körben az idősotthonok és a bentlakásos szociális intézmények oltását végezték el. Harmadik körben, február első hetén elkezdődött a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása kórházi oltópontok és a háziorvosoknál. Negyedik körben, múlt héten megkezdődött a 60 év alatti krónikus betegek oltása is. György István aláhúzta: mindig a háziorvos dönt arról, hogy valaki megkaphatja-e az oltást.

A héten folytatják a regisztrált legidősebb oltását Pfizer/BioNTech és Szputnyik V vakcinákkal. A keddi Pfizer-szállítmánnyal 40 ezer adag oltóanyag érkezik, ezzel folytatódik az egészségügyi dolgozók oltása is. A 20 ezer orosz vakcinából nemcsak a fővárosban, hanem a vidéki városok oltópontjai is kapnak, az AstaZenecával pedig folytatódik a 60 év alatti krónikus beteg oltása - ismertette.

A heti elosztásnál arra törekszünk, hogy elsősorban a háziorvosok kapjanak belőle.A háziorvosok szabad kezet kapnak abban, hogy a krónikus betegek közül melyiket oltja be. Folytatódik az idősotthonokban is az oltás. A következő héten 60 ezer idős ember, 23 ezer 60 év alatti krónikus beteg, több mint 50 ezer idősotthonban lakó kaphatja meg az oltást. A második körös oltást 70 ezer gondozott és dolgozó kaphatja meg.

- ismertette. Magyarországon az eddigi legtöbb oltás történhet meg a héten, újabb orosz vakcina érkezhet, és jön a kínai vakcina is. Az oltások oltópontokon történnek: 102 kórházat, 120 szakrendelőt, 5400 háziorvosi rendelőt vontak be. Összesen több mint 7000 oltópont is kijelölhető a tömeges oltás szakaszában, ezzel egy hétvége alatt több mint 1 millió embert tudnak beoltani.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, amennyiben magyar állampolgár Romániába utazik, akkor karanténba kerül az új szabályozás szerint. Kivétel ez alól, ha az adott személy 24 órán belül elhagyja az országot, illetve ha három napnál nem régebbi negatív PCR-tesztjük van, vagy ha három hónapon belül átestek a betegségen , illetve megkapták az oltást.

A magyar-szlovén viszonylatban is változtak a szabályok: karanténba kerül az a magyar állampolgár, aki Szlovénia területére lépett. Kiss Róbert itt is ismertette a kivételeket. Kiss Róbert hozzátette, hogy a szlovén hatóságok ellenőrzik a belépéseket. Kiss Róbert alezredes, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese elmondta azt is, hogy hétvégén a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 377 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, a jogszabály hatálybalépése óta pedig összesen 24 933 szemben.

Elmondta: 303-an az önkormányzati rendeletek ellenére sem viselték a maszkot közterületen. Tömegközlekedésen 5-en nem viselt maszkot, 69-en pedig bevásárlóközpontban nem vagy nem megfelelően hordták a védőeszközt. A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 827 rendőri intézkedésre volt szükség. Ebből 214 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható.

A BRFK intézkedett a hétvégén a Ferenc körúton, 25 személy tartózkodott itt. Erzsébetvárosban három házi bulit is tartottak, továbbá a Hunyadi utcában 13-an buliztak. Közölte: tegnap a kijárási tilalommal kapcsolatos szabályok megsértése miatt 1511 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök. Kiss Róbert kiemelte, hogy a számok jóval magasabbak, mint korábban.

Müller Cecília, országos tisztifőorvos elmondta, Csehországban szükségállapotot hirdettek, Luxemburgban meghosszabbították a kijárási tilalmat, Ukrajnában nem csillapszik a vírus.

Annak vagyunk tanúi is itthon, hogy folyamatos csökkenés után ismét magasabbak a számok, nőtt az új esetek és a halálos áldozatok száma

- összegzett az országos tisztifőorvos. 1337 újabb megbetegedést regisztráltak a hatóságok, amivel 388 799 főre nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 46, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 13 752 főre emelkedett. 298 008-an már meggyógyultak, 77 039 aktív fertőzöttet tartanak számon. Jelenleg 3883 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 314 -en vannak lélegeztetőgépen. 69 esetben mutatták ki a brit variánst.

A vírus leküzdéséhez az egyetlen út a vakcina. Magyarországon öt van jelen - fogalmazott. 550 ezer Sinpoharm vakcina érkezik a héten, ami 275 ezer ember beoltására lesz elegendő. Jön Szputnyik, és Pfizer is a héten, óriási logisztikai feladat lesz ez - mondta a tisztifőorvos. Nagyon fontos a hatásosság, és a biztonság, ezt a két alapelvet követjük - fűzte hozzá.

A kínai vakcina előállítása egy régi, bevált módszeren alapul, a holnapi napon az NNK elkezdi az oltóanyag bevizsgálását. Előnyei közé sorolta, hogy a 2-8 fokos hőmérséklet között tárolható, a kezelése egyszerű.

Minden vakcina jó, ami segít megelőzni a betegséget, és megakadályozni a szövődmények kialakulását. Egyedül akkor kell gondolkodni, hogy melyik vakcinát válasszuk, ha valakinél súlyosabb betegség merül fel.

- jelentette ki Müller Cecília. A gyártók folyamatosan figyelemmel követik a beoltott személyeket is, ami azért fontos, hogy kiderüljön, meddig tart a vakcina hatásossága. Az elmúlt napokban lehetett olyan híreket hallani, hogy várandósokon, és gyerkekeken is elkezdtek tesztelni az oltóanyagokat.

Kiss Róbert kérdésre elmondta, hogy a rendőrség vizsgálódik amiatt, hogy többen árulnak koronavírus elleni csodaszereket. Az internetes oldalakon a megszólított szakértők nem léteznek, az információiknak nincs semmi alapja - húzta alá.

A kínai vakcinával is olthatnak a háziorvosok, a Sinopharm kifejezetten alkalmas arra, hogy háziorvosi környezetben oltsanak vele - ismertette egy másik kérdésre Müller Cecília.

Címlapkép: Getty Images