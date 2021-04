Operatív törzs: 276 ezer magyart oltottak be a hosszú hétvégén

A hosszú hétvégén több mint 276 ezer embert oltottak be Magyarországon. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján kiemelte, hogy a 65 év felettiek 85 százaléka már megkapta a vakcinát.

A hosszú hétvégén 3949 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, mert megszegték a maszkviselési szabályokat - mondta Kiss Róbert az Operatív Törzs tájékoztatóján. A rendőr alezredes kifejtette, a hosszú hétvégén 3249 személy szegte meg a kijárási tilalmat, illetve a közterületi magatartási szabályok megsértése miatt. Több Airbnb-s lakásban is intézkedtek a rendőrök csendháborítás, illetve a védelmi szabályok megszegése miatt.

Müller Cecília elmondta, az ünnepek alatt is rengeteget segítettek a betegeken, a megelőzésben: dolgoztak az oltópontokon, a logisztikai szakemberek kiszállították a vakcinákat, és 276 ezer főt sikerült beoltani a húsvéti ünnepek alatt. Ezért pedig elértük azt, hogy 2 millió 432 ezren legalább az első oltást megkapták. 922 886 fő már a második oltást is megkapta.

A jelenleg használt 5 oltóanyagok kétdózisúak - mondta a tisztifőorvos. A lakosság 24,2 százaléka legalább egy oltást megkapott, ami jó adat, hiszen az egyéni védettség kialakulása nagyon fontos, mert ez a kisebb közösségeket, családoka is fogja védeni. A védett személy már nem fertőződik, de ha mégis előfordul, akkor is enyhébben zajlik a betegsé, így pedig a kórházi kezelésekre sem lesz olyan arányban szükség.

Az idősekről elmondta, a 65 év felettiek 85 százaléka megkapta a védőoltást, körülkben csökken is a fertőzések száma. 80 év felettieknél már több mint 90 százalékos az arány. Egyre több praxisban fogynak el a regisztrált idősebbek a sorból - tette hozzá a tisztifőorvos.

A pedagógusok, köznevelési dolgozók oltásának első köre lezajlott. Szerdán újabb Pfizer-szállítmány érkezik, ebből folytatják az érintettek oltását. A várandósok és a szoptatós anyák a Pfizer és a Moderna vakcinájával olthatók.

3,8 millió fölött van a regisztráltak száma, az utóbbi 5 hétben 1,5 millióan regisztráltak oltásra. A március végi felmérések szerint a lakosság több mint 55 százaléka beoltatná magát.

A járványügyi adatok szerint a koronavírus nem csitul a világban - mondta a számok ismertetése közben. A brit mutáns okozza a legtöbb megbetegedést, de Müller Cecília szerint a húsvéti fegyelmezettségnek meg lesz az eredménye, hamarosan tetőzhet a járvány. Ugyanakkor a fegyelem fontos, mert csökkenti a kórházak terhelését.

Az aktív fertőzöttek száma meghaladta a 250 ezret Magyarországon.

A napokban több hír is megjelent a poszt-COVID betegségekről, a tisztifőorvos ennek kapcsán elmondta, hogy akik tüneteket észlelnek magukon (fáradékonyság, ízületi fájdalom, alvászavar, szív-, tüdőproblémák), azok forduljanak a poszt-COVID ambulanciákhoz.

A járványügyi adatok változóak: hétvégenként kevesebben jelentkeznek orvosnál, úgyhogy a mai kevés fertőzöttet is óvatosan kell kezelni - hívta fel a figyelmet. A szennyvízadatok szerint országosan stagnál az örökítőanyag mennyisége, viszont magas szinten van - de már annak is örülhetünk, hogy nem emelkedik. Szegeden és Szolnokon enyhe emelkedést is rögzítettek, de csökkenést sehol sem.

Fotó: MTI/ Balázs Attila