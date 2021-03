Nő az oltási kedv: ezt a vakcinát adatnák be maguknak a magyarok

Már több, mint a magyarok kétharmada (69 százalék), tehát öt és félmillió ember tervezi beoltatni magát, vagy már be is oltották - derül ki a Nézőpont Intézet által készített közvélemény-kutatásából. A Pfizer a legnépszerűbb, azonban a keleti oltások népszerűbbek az AstraZeneca vakcinánál.

Év eleje óta folyamatos emelkedés tapasztalható az oltási kedv esetében. 2020 decembere óta megduplázódott azok aránya, akik tervezik beadatni maguknak a vakcinát, vagy már esetleg be is vannak oltva. Ez az arány jelenleg 69 százalék, tavaly decemberben 35 százalék volt. Továbbra is az idősebbek és a nagyobb településen élők körében a legmagasabb az oltakozási kedv, de szinte minden vizsgált csoport esetében növekedés volt tapasztalható. Ez nem meglepő, hiszen már több, mint másfél millióan megkapták az oltást Magyarországon komolyabb mellékhatások nélkül, így a közvetlen hozzátartozók és az ismerősök pozitív tapasztalatai tovább növelik a bizalmat a vakcinában.

A Pfizer vakcinája a legnépszerűbb a magyarok körében, 61 százalék beadatná magának azt, sőt 6 százalék csak ezt az oltóanyagot fogadná el. Legkevésbé az AstraZeneca népszerű a magyarok körében 37 százaléknyian oltakoznának vele és mindössze 1 százaléknyian választanák kizárólag az angol-svéd terméket. A keleti vakcinák népszerűbbek az AstraZeneca-nál, mind a kínai Sinopharm, mind pedig az orosz Sputnik V oltóanyagot a megkérdezettek fele beadatná (50, illetve 48 százalék). Komoly törzsbázisa is van a két vakcinának, a kínai esetében 5 százaléknyian, az orosz esetében pedig 3 százaléknyian mondták azt, hogy csak ezzel oltakoznának. A Moderna termékét is nagyságrendileg annyian választanák, mint a két keleti oltóanyagot (53 százalék).

