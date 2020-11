Nem javul Majka állapota: kétoldali tüdőgyulladása van

Kiengedték a kórházból Majkát, ám a koronavírus miatt kétoldalú tüdőgyulladása lett a rappernek.

Majka minden este bejelentkezik Youtube-on, hogy beszámoljon állapotáról. A legutóbb elmondta, hogy kiengedték a kórházból, de kétoldali tüdőgyulladása van.

A tüdőm az most már fáj. Sajnos, az van, hogy először érzem a nagy levegővételeknél, hogy a tüdő nem túl jó. Emiatt be is vagyok szarva egy picit, de beszéltem egy-két emberrel, van egy ismerősöm, ő is azt mondta, úgy ment be a kórházba, hogy nem volt se köhögése, se semmi, csak magas láza volt, nem fájt semmije, és mondták neki, hogy kétoldali tüdőgyulladása van. És amikor benn volt utána hét napot, kapta a gyógyszereket, amikor kijött, gyakorlatilag akkor kezdett el fájni a tüdeje

- mondta, hozzátette, hétfőn csináltat egy tesztet.

Igazából nem is attól félek, hogy pozitív vagy negatív lesz, hanem attól félek, hogy akikkel beszéltem, azok mind azt mondják, hogy 3-4 hét akinek kétoldali tüdőgyulladása van, mint nekem.