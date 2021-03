Müller Cecília: kutya kötelessége mindenkinek megtenni mindent a járvány terjedése ellen

Müller Cecília tisztifőorvos az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az egyéni felelősségnek most hatalmas szerepe van. Látva a napi járványügyi adatokat mindenkinek egyéni felelőssége most a lehető legtöbbet megtenni a megfertőződés ellen. A kórházakban heroikus küzdelmet folytatnak a dolgozók, ennek ellenére mára 302 fő hunyt el a fertőzés következtében.



A tisztifőorvos beszélt a mai napi járványadatokról. Ahogy arról lapunk beszámolt: 6700 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 652 433 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 302 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 20 737 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 406 935 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 224 761 főre emelkedett. 12 346 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1492-en vannak lélegeztetőgépen.

A harmadik hullámban egész Európát és hazánkat is próbára teszi a brit mutáns. Az adatokkal kapcsolatban Müller Cecília elmondta, hogy ezek a járványügyi adatok addig nem fognak csökenni, amíg mindenki egyénileg meg nem tesz minden tőle telhetőt. A kórházakban megfeszített munka folyik, régóta tart a védekezés, a dolgozók kimerültek.

Kutya kötelessége megtenni mindenkinek mindent, hogy ezt a hatalmas terhet az egészségügyi rendszerről levegyük

- mondta el. Beszámolt arról is, hogy az oltóbuszok nagyon sikeresek, viszont kérte a lakosságot, hogy ne álljanak sorba olyanok, akik nem lettek behívva oltásra, mert ezzel hátráltatják a munkát.

A tisztifőorvos ismertette azt az elemzést, amelyet az idősotthonok körében történt fertőzések kapcsán végeztek. Ezen már mérhető, mennyire sikeres az oltás az idősotthonok és szociális otthonok 80% körüli átoltottságának köszönhetően. Összehasonlították a második hullám felszálló szakaszát és a harmadik hullám felszálló szakaszának két hetét, vagyis az elmúlt év 47-49. hetét és ez év 11-12. hetét, az idősotthonok fertőzötti számát és az egészségi állapotokra vonatkozó adatokat.

Az elemzésből kiderült, hogy idén márciusban 96%-kal kevesebb fertőzöttet regisztráltak ezúttal, mint tavaly, az ápoltak körében, a dolgozók esetében pedig 92%-kal kevesebb volt a fertőzött. Eközben Magyarországon összességében 38%-kal nőtt a fertőzöttek száma. Ez óriási eredmény - értékelte. A halálozási adatokon is javított az átoltottság: 86%-os csökkenés látható a márciusi adatokban a novemberi adatokhoz képest, míg az ország egészére vonatkozóan ez a szám 14%-kal emelkedett.

Arról is beszélt, hogy kidolgozásra került egy protokoll a háziorvosok számára, amely segít dönteni abban, ki kapja meg előbb az oltást. Természetesen ez továbbra is a háziorvos joga, hogy eldöntse - hiszen ő ismeri a beteg életútját, krónikus betegségeit, általános egészségi állapotát, kockázatát. Viszont vannak általános elvek, mint hogy az idősek, a krónikus betegek és most már a várandósok is előrébb sorolandók.

Vannak olyan krónikus betegek, akiket érdemes az ajánlás alapján előrevenni: a cukorbetegek, vesebetegek, szervátültetésen átesettek, de például azok a páciensek is, akik hamarosan onkológiai kezelést kapnak majd, így az immunitásuk lecsökken.

Címlapkép: Getty Images