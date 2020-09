Müller Cecília: így zajlik majd az influenza elleni oltás

Az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján Kiss Róbert arra szólította fel a lakosságot: tartsák be a védelmi intézkedeseket. Müller Cecília beszámolt arról, hogy jelenleg is vannak fiatalabb betegek súlyos állapotban, akiknek nincs ismert alapbetegségük. Arról is tájékoztatott, hogyan zajlik majd az influenzaoltás beadása.

Müller Cecília ismertette a legfrissebb adatokat a járványhelyzetről, és kiemelte: az elhunytak között nyilvántartott 48 éves áldozat krónikus beteg volt. A tisztifőorvos elmondása szerint azok, akik eddig belehaltak a fertőzésbe főleg szív- és érrendszeri, daganatos, vagy anyagcsere betegségben szenvedtek.

Sajnos egy felszálló szakaszban vagyunk

- mondta a tisztifőorvos a betegszámokat illetően, és ismételten felhívta a figyelmet a higiénés szabályok betartásának fontosságára. Az összes szabály közül a legfontosabb a maszk használata Müller Cecília szerint. Ha a helyes maszkhasználatot alkalmazzuk, akkor nagy eséllyel elkerüljük a fertőződés továbbadását - mondta. Az olyan esetekben is érdemes alkalmazni - liftben, taxiban, stb. - amiről a szabályozás nem szól. A tisztifőorvos nem javasolja a menyasszonytáncot sem.

Mielőtt a maszkot felvesszük, mossunk kezet, vagy használjunk kézfertőtlenítőt. Ne érintsük a maszk felületét, ne "huzigáljuk", és levételnél is csak a fül környéként érintsük meg. Köhögés vagy tüsszentés esetén cseréljük.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, hogy 12719 helyszíni ellenőrzés történt - összesen eddig több mint 1 millió. A 3280 elrendelt házi karanténból 644-et határátlépés miatt rendeltek el. 32 esetben történt rendőri intézkedés a védelmi intézkedések megszegése miatt, ebből 5 volt a tömegközlekedésen a maszkviselés megszegése miatt.

Müller Cecília elmondta, hogy az influenza oltást nyilván nem lehetett telefonon intézni, fel kell keresni a háziorvost. A védőoltás október második felétől lesz elérhető. Kerülni kell azonban a zsúfoltságot, mindenképpen időpontra érdemes majd érkezni, előtte egyeztetni.

Címlapkép: Getty Images