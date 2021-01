Müller Cecília: hevesebb reakciót váltott ki a második vakcina beadása

Müller Cecília az operatív törzs mai tájékoztatóján elmondta, hogy a több mint 9 ezer főnél, aki már megkapta a második oltását, tapasztaltak erőteljesebb reakciókat a vakcinára.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a napi járványadatokat ismertette. Kiemelte: 3814 főt még mindig kórházban ápolnak, így mindenkinek ara érdemes ügyelnie, hogy egyáltalán ne betegedjenek meg. Azt is elmondta, külföldön már a harmadik hullám is megkezdődött, és "sok fejfájást" okoznak a mutáns vírusvariánsok is. "Kezdetek óta figyeljük a mutálódását az új koronavírusnak, elsősorban a brit mutáns vírust" - ismertette.

Az NNK vizsgálja a mutáns vírusokat A Nemzeti Biztonsági Laboratóriumban most vizsgált N501Y (brit) variánsról úgy tűnik, hogy a mutációja során "előnyhöz jutott" a már ismert koronavírushoz képest. Valószínűleg jobban tud kötődni az emberi receptorokhoz, vagyis kevesebb vírus is képes valakit megfertőzni. Ugyanez a mutációs pont megtalálható az új dél-afrikai és az új brazil vírusban is - tette hozzá, megjegyezve, hogy az utóbbiaknak további mutációik is vannak.

Dél-Afrikában már egyre jelentősebb a mutáns vírus térnyerése, Dánia és Hollandia pedig már arra készül, hogy pár hónapon belül új mutáns vírus veszi át a mostani helyét - közölte Kis Zoltán.

Beszélt arról is, hogy folyamatosan zajlanak a védőoltás-beadások az egészségügyi és szociális intézményekben. Felhívta a figyelmet, hogy "mindegyik vakcina működik", legyen szó mRNS-vakcináról, inaktivált vírust tartalmazó vakcináról, fehérje alapú vakcináról, viszont nincs olyan vakcina a világon, ami 100 százalékos védelmet ad. Ma is várnak szállítmányt a Pfizertől, több mint 11 ezer fő részére, holnap pedig több mint 25 ezer fő részére, a Moderna pedig vasárnapra ígért további 9 ezer fő beoltására alkalmas mennyiséget. Tárgyalások zajlanak a kínai Sinopharm vakcinájáról is, ez egy elölt vírust tartalmazó vakcina, ami ismert, jól működő technológia - mondta el Müller Cecília.

Arról is beszámolt, hogy az oltás második körét is megkapók közül néhányan erőteljesebb reakciókat tapasztalhattak - ez azonban természetes, hiszen elindul a sejtes immunválaszt. Bőrpír, láz jelentkezhet, ettől nem kell megijedni. A sajtó kérdésére elmondta: eddig 1 millió 775 fő regisztrált már az oltásra.

Cikkünk frissül.

