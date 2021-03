Müller Cecília: fontos SMS-t kap 74 ezer magyar, ez áll benne

Rohamosan terjed a járvány Magyarországon, közeledünk a rekordnak tekinthető, 8 ezer fős, napi fertőzésszámhoz - közölte az operatív törzs napi sajtótájékoztatóján Müller Cecília. A tisztifőorvos beszélt arról is, hogy új fejezet nyílik az oltási kampányban, a napokban 74 ezer főt keresnek meg SMS üzenetben.



Rohamos léptekkel haladunk a második hullámos rekord, azaz a 8000 fős napi fertőzésszám felé - közölte a tisztifőorvos. Hozzátette, egyre több az elhunyt és egyre fiatalabbak is: egy 43 éves beteg is meghalt. Az életkor is egyre fiatalabbak felé tolódik: sokan vannak a 40-es korosztályban is, akiknél hirtelen, súlyos formában jelenik meg a betegség és kórházi kezelésre szorulnak.

A fertőződés lehetősége sokszorosa annak, amit a koronavírus kezdeti fajtájánál megszokhattunk, a koronavírus-mutánsok, variánsok sokkal nagyobb fertőzőképességgel rendelkeznek

- mondta Müller Cecília.

Mint mondta, a mai kormányülésen dönthetnek az újabb járványügyi intézkedésekről. Leszögezte, hogy

még nem tudni, hogy lesz-e szigorítás.

74 ezer magyar kap SMS-t

Folyamatosan érkeznek az oltóanyagok: a következő napokban a háziorvosok 250 ezer főt oltanak be Sinopharm és Moderna vakcinákkal - közölte a tisztifőorvos. Hozzátette: 38 millió oltóanyagot foglaltunk, eddig ebből kb. 2 millió érkezett meg. Hetente érkezik a Pfizer vakcinája, Márciusban pedig újabb Sinopharm-szállítmány jön. Eddig 758 ezer főt oltottak be, és 253 ezren már a második adagot is megkapták.

Ha mindenki együttműködik és elfogadja a számára felajánlott vakcinát, jövő szerdáig további 529 ezer koronavírus-vakcinát tudunk beadni

- mondta Müller Cecília, aki azt is kiemelte, hogy számos oltóanyag nemcsak az egyéni védelmet, hanem a fertőzés továbbadását is meg tudja akadályozni.

A tisztifőorvos beszélt arról is, hogy az AstraZeneca vakcinának a második adagját kitolták 12 hétre, amit az alkalmazási előirat lehetővé tesz. Hozzátette, hogy már korhatár nélkül, 18 éves kor felett mindenkinek adható.

Müller azt is kiemelte, hogy külön fejezet nyílik holnaptól az oltási kampányban. 74 ezer, 14 és 60 év közti állampolgárt szólítanak meg, akik krónikus megbetegedésben szenvednek. SMS-t fognak kapni, akik jogosultak lesznek az AstraZeneca oltásra, melyet a kórházi oltópontokon vehetnek igénybe a krónikus betegek. Az üzenet a holnapi nap kerül kiküldésre - közölte az operatív törzs mai napon tartott sajtótájékoztatóján Müller Cecília. A tisztifőorvos tájékoztatása szerint

az SMS egy "behívó" lesz, tartalmazza majd az oltóhelyet és az időpontot is.

Müller Cecília szólt arról is, hogy mindettől függetlenül az oltási sorrend nem változik, pontosan az a cél, hogy a legesendőbbeket megvédjék és egymás mellett különböző korcsoportokat, különböző kockázatú személyeket oltanak. Hozzátette: A cél, hogy húsvétig mindenki beoltásra kerüljön, aki regisztrált. Ez a vakcinák beérkezésén is múlik, illetve azon, hogy akit megszólítanak, vegye igénybe ezt a lehetőséget. Azok az egészségügyi dolgozók, akik kimaradtak a védőoltásból, bármely oltóponton igénybe vehetik a védőoltást.

Hatósági intézkedések

Szlovákia szigorúbb határellenőrzést vezetett be, erről értesítették a magyar rendőrséget is - mondta el Kiss Róbert alezredes. Az elmúlt 24 órában a maszkviselési kötelezettség megsértése miatt 270 ember ellen intézkedett a rendőrség. A vendéglátó létesítményekre vonatkozó korlátozó intézkedések megszegése miatt tegnapról mára nem kellett intézkedni. 387 rendőri intézkedés történt a közterületi magatartási szabályok és kijárási tilalom megszegése miatt. A korridorokon 44 hatósági intézkedést kellett végezni.

