Müller Cecília: Egy 25 éves koronavírus-fertőzött hunyt el

Elhunyt egy 25 éves koronavírus-fertőzött, hangzott el az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján. A szűrőbuszba is mentőszolgálati felhívásra lehet menni és korrigálták a tesztelési számokat. Frissülő cikkünk.

Ma reggeltől az ország sok pontján katonák a rendőrségel együttműködve részt vesznek a kijárási tilalom ellenőrzésében - hangzott el az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján. Ők nem intézkedhetnek az állampolgárokkal szemben, csak a rendőrök munkáját segítik. Budapesten és további 56 településen 500 katona lát el ilyen feladatokat. Emellett részt vesznek az intézmények fertőtlenítésében is. Tavasszal 2 ezer katona idősotthonokat és iskolákat fertőtlenített.

Az elmúlt 24 órában a legfiatalabb elhunyt fertőzött 25 éves, a legidősebb pedig 95 éves - mondta el Müller Cecília országos tisztifőorvos. Arról is beszélt: a tegnap az adatszolgáltatási késés miatt nem tudta a teszteket ismertetni, mert az egyik legnagyobb labor késett az adatokkal. A mai adatok tartalmazzák ezeket is. A szűrőbuszokkal kapcsolatban hozzátette: a szűrőbuszokra is vonatkozik az eddigi protokoll, oda is azok menjenek, akiknek ezt a háziorvos jelzése után a mentők előírták. Ide az elhangzottak szerint maszkban és tömegközlekedés szerint kell érkezni.

Emellett felhívta a figyelmet a vérplazma-adásra, mely mint fogalmazott, nemes cselekedet. Átlagosan a fertőzésen átesettek tíz százalékának a plazmájában van elég ellenanyag, ezt klinikai vizsgálaton derítik ki. A szennyvízvizsgálatok szerinte mutatják: nem értünk még a járványcsúcs tetejére.

Gál Kristóf rendőr alezredes elmondta, az elmúlt egy napban a maszkviselés hiánya miatt 293 emberrel szemben intézkedtek. Ebből 247-en a tízezer fő fölött településekre vonatkozó szabályokat nem tartották be. 97 embert figyelmeztettek, 101-nél helyszíni bírságot szabtak ki, 49-ük ellen pedig szabálysértési feljelentést tettek. Egy budapesti kávézó és fodrász, illetve egy monostorbáli presszó nyitva volt. Ez utóbbi előterében egy vendég ivott, egy hétre bezáratták a helyet. Ez is egyike annak a 46 üzletnek, amellyel szemben ilyen szankciót alkalmaztak, ahogyan az egyik V. kerületi kávézó esetén is megtették.

Az M1 kérdésére arról, hogy Európához hasonlóan nálunk mennyire erős az egészségügy terhelése, Müller Cecília azt mondta: valóban extrém terhelésnek van kitéve a rendszer. Elmondása szerint azonban tervszerűen védekeztek, a többletkapacitásokat folyamatosan léptetik életbe. Azonban, mint mondta, a személyzet ahogy a világon mindenhol, nálunk is korlátos és fáradnak az egészségügyi dolgozók. Szerinte ezért mindannyiunknak egyéni felelőssége is van, hogy a rendszer bírja a terhelést.

Arra a felvetésre, hogy milyen jármű használata közben kell az arcmaszkot felhúzni, a következőt felelte Gál Kristóf:

Autóban ülve nem kell.

Rolleren és kerékpáron ha sportolunk vele, akkor nem kell, egyébként igen.

Az RTL kérdésére megerősítették, hogy a siófoki idősotthonban többen megfertőződtek. Mint a tisztifőorvos elmondta: az 56 dolgozóból 10-en, a 99 gondozottból pedig 44-en kapták el a koronavírust. Mint elhangzott, a többségüknek jó az általános egészségügyi állapota, csak egy embert kellett kórházba vinni, azonban hárman elhunytak az intézmény lakói közül. Hozzátette, hogy miután ennyire átfertőződött az intézmény, kevesebb a lehetőség az elkülönítésre, de igyekeznek ezt megoldani. A jó állapotban lévő, de pozitív fertőzöttek fokozott figyelmet kapnak az intézményi orvos részéről, naponta többször hőmérőzik őket és ellenőrzik az általános egészségügyi állapotukat.

Az Inforádió kérdésére Müller megerősítette, hogy tudnak újrafertőződött betegekről. Mint elhangzott: különbözően reagálunk a fertőzésre, bár általában aki átesett rajta, azt 6 hónapig védettnek tekintjük, ez változhat. Szintén a csatorna kérdésére beszélt az esetlegesen a kéthetes karantén után is pozitív tesztet produkálókról. Mint elhangzott: általánosságban ha valaki 3 napja tünetmentes és akinél a tünetek kezdete óta 10 nap eltelt, azt ha enyhén zajlott a betegség, akkor nem fertőzőnek tekintik. Ugyanakkor ha nem enyhék voltak a tünetek, akkor a klinikus mondja meg, mikor gyógyult meg ténylegesen. Illetve ebben az esetben 21 nap után tekintik fő szabály szerint nem fertőzőnek.