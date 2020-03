Minden idős magyarnak kötelező megnézni: így kerülhető el könnyen a fertőzés + videó

Az idős embereknek nyújtott segítség fontosságára hívta fel a figyelmet a koronavírus-járvány közepette a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az M1 csatornán.

Dömötör Csaba elmondta: a kormány már korábban döntött arról, hogy a védekezés keretében tájékoztató kampányt indítanak. Készült többek között általános kisfilm a kézmosás fontosságáról, a szokásos üdvözlési formák elhagyásáról, most pedig az időseknek szóló filmmel jelentkeztek. Hozzátette: a megjelent filmekkel milliókat, a magyar állampolgárok többségét sikerült elérni. Itt az egyik figyelemfelhívó videó:

<br />

Ezzel együtt hangsúlyozta: fontos, hogy az emberek ne csak lássák, be is tartsák a filmben közölt tanácsokat. Az idősügyi szervezeteket, a média képviselőit és az önkormányzatokat is arra kérik, hogy segítsenek a hasznos tanácsok terjesztésében.

Az időseknek szóló kisfilm kapcsán megjegyezte: erre azért is szükség van, mert tudják, hogy az idősebb korosztály a leginkább kitett a koronavírus-fertőzésnek. Az államtitkár kiemelte, amikor azt kérik, kerüljék azokat a helyeket, ahol sokan vannak, nemcsak a nagy koncertekre gondolnak, hanem a kisebb rendezvényekre is.

A védekezés a hatóságok, az orvosok és a kormány mellett a családok is segíthetnek. Ajánlják fel például, hogy az idősek helyett elintézik a bevásárlást, a gyógyszerek beszerzését - közölte az államtitkár.

Címlapkép: Getty Images