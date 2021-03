Mi folyik az AstraZeneca oltások körül? Itt a WHO válasza, ezt lépték a világ országai

A WHO globális oltásbiztonsági tanácsadó bizottság (GACVS) COVID-19 albizottsága nyilatkozatot adott ki az AstraZeneca COVID-19 vakcinával kapcsolatos jelzésekről. (OS)

Eddig Európában több mint 20 millió adag AstraZeneca vakcinát, Indiában pedig több mint 27 millió adag Covishield vakcinát (AstraZeneca vakcina az Indiai Szérumintézet részéről) adtak be. A GACVS COVID-19 albizottság 2021. március 16-án és 19-én ülésezett, hogy megvizsgálja az AstraZeneca COVID-19 oltást követő tromboembóliás eseményekkel (vérrög) és az oltást követő trombocitopéniával (alacsony vérlemezkeszám) kapcsolatos információkat és adatokat.

Az albizottság áttekintette a klinikai vizsgálatok adatait és jelentéseit, amelyek Európából, az Egyesült Királyságból, Indiából és a Vigibase-től származtak, a WHO egyedi esetek biztonsági jelentéseinek globális adatbázisából. A rendelkezésre álló információk gondos tudományos áttekintése alapján az albizottság az alábbi következtetéseket és ajánlásokat fogalmazta meg:

az AstraZeneca COVID-19 vakcina (beleértve a Covishield-et) továbbra is pozitív előny-kockázat profillal bír.



A rendelkezésre álló adatok nem utalnak az alvadási események, mint például a mélyvénás trombózis vagy a tüdőembólia általános növekedésére a COVID-19 vakcinák beadását követően.



Nagyon ritka és trombocitopéniával kombinált egyedi thromboemboliás eseményekről, például az agyi vénás sinus trombózisáról (CVST) is beszámoltak az AstraZeneca COVID-19 vakcinával végzett oltást követően Európában, nem biztos, hogy az oltás eredményezte ezeket.

Az Európai Gyógyszerügynökség farmakovigilanciai és kockázatértékelési bizottsága az AstraZeneca COVID-19 vakcinával Európában összesen több mint 20 millió oltás közül 18 agyi vénás sinus trombózist vizsgált meg. E ritka események között okozati összefüggést egyelőre nem sikerült megállapítani.



Megfelelő oktatást kell biztosítani az egészségügyi szakemberek és az oltott személyek részére, hogy felismerjék bármely COVID-19 vakcinával végzett oltást követő nemkívánatos súlyos esemény jeleit és tüneteit annak érdekében, hogy az emberek azonnal megfelelő orvosi ellátást kérhessenek és kaphassanak.



A GACVS albizottság javasolja a tagországoknak az összes COVID-19 vakcina biztonságosságának felügyeletét, és indítványozza a feltételezett nemkívánatos események bejelentését.

A GACVS albizottság egyetért az Európai Gyógyszerügynökség azon terveivel is, hogy tovább vizsgálják és figyelemmel kísérjék az oltást követő eseményeket. A GACVS COVID-19 albizottság folytatja az összes COVID-19 vakcina biztonságosságával összefüggő adatok felülvizsgálatát, és szükség esetén frissíti az ajánlásokat.

Az országokat az AstraZeneca alkalmazására szólították fel

Az AstraZeneca/Oxford oltása felhasználásának folytatására szólította fel pénteken az országokat az Egészségügyi Világszervezet (WHO), csatlakozva az európai és a brit gyógyszerfelügyeleti hatóság hasonló állásfoglalásához. "Felszólítjuk az országokat, hogy továbbra is használják ezt a fontos, Covid-19 elleni védőoltást" - közölte genfi sajtótájékoztatóján Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója.

Az AstraZeneca védőoltása különösen fontos, mert több mint a 90 százalékát teszi ki a COVAX keretében szállított oltásoknak

- mondta a főigazgató. A COVAX programot a WHO és a GAVI Vakcinaszövetség vezetésével hozták létre, hogy elősegítsék a kis és közepes jövedelmű országok vakcinához jutását. "Nem kérdéses, hogy a Covid-19 halálos kimenetelű betegség, és az AstraZeneca/Oxford vakcinája segít megelőzni. Arra is fontos emlékezni, hogy maga a Covid-19-betegség okozhat vérrögöket és alacsony trombocita számot" - tette hozzá a főigazgató.

A felszólításra azért volt szükség, mert az oltást követő halálesetek miatt több mint 20 országban felfüggesztették az oltást az AstraZeneca vakcinákkal, amíg ki nem derül, van-e kapcsolat az oltás és a véralvadási zavarok között. A sorozatos felfüggesztésekre a héten reagált az európai gyógyszerügynökség (EMA) és a WHO is. Mindkét szervezet megerősítette, hogy az oltás folytatását javasolják. Ennek hatására több ország újraindította az oltásokat.

Franciaországban pénteken újraindult az oltás az AstraZeneca-vakcinával, de a francia egészségügyi főhatóság (HAS) csak a legalább 55 évesek beoltását engedélyezte vele. Szlovénia is folytatja az AstraZeneca-oltóanyag alkalmazását, az EMA bejelentése után - közölte Janez Poklukar egészségügyi miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján, és ugyancsak az EMA közlése után döntött úgy Lettország, Litvánia és Bulgária is, hogy folytatja az AstraZeneca/Oxford Covid-19 elleni vakcinával való oltást.

Csütörtökön Németország is bejelentette, hogy visszaállítják az AstraZeneca-t az oltási kampányába Németországban. Spanyolország pedig jövő szerdától alkalmazza ismét az oltóanyagot - jelentette be Carolina Darias egészségügyi miniszter csütörtökön Madridban.

Itthon így áll a helyzet



Magyarország sosem függesztette fel az AstraZeneca oltásokat, és a kormányzati oldalon közzétett tájékoztató szerint csütörtökön újabb vakcinaszállítmányok érkeztek: 54 ezer adag Moderna és 21 ezer 600 adag AstraZeneca. A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban. A következő napokra a háziorvosoknak átlagosan 10 fő oltására elég AstraZeneca vakcina jutott, további 44 fő idős embert tudnak kórházi oltópontra szervezni, ahol Szputnyik és Pfizer vakcinákkal oltanak.

Az Operatív Törzs korábban módosította az oltási stratégiát, hogy minél előbb minél több ember kapja meg az első oltását. Ennek nyomán változott egyes vakcinák alkalmazása is: a Pfizer második adagját az eddigi 21 nap helyett 35 napos különbséggel, az AstraZenecát a korábbi 4 hét helyett 12 hetes különbséggel adják be, és ezentúl 60 év felett is alkalmazni lehet. Mindeközben arról is beszámolt a kormányzati tájékoztató portál, hogy az AstraZeneca jelentősen csökkenti vakcinaszállítmányait, már a csütörtökön érkezett szállítmány is kevesebb, mint a harmada a korábban ígértnek.

Címlapkép: Getty Images