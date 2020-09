Mi derülhet még ki a maszkviselésről: lehet, hogy ezért kötelező már szinte mindenhol?

Az általános maszkhasználat úgy tűnik, nemcsak az új fertőzések arányát csökkenti, de növeli azok számát is, akik ha meg is fertőződnek, de tünetmentesek maradnak. Feltételezések szerint ez utóbbi annak köszönhető, hogy a maszk csökkenti a bejutó vírusrészecskék számát - derül ki a New England Journal of Medicine friss cikkéből, amelyről dr. Merkely Béla rektor készített összefoglalót.

Merkely Béla összefoglalójából az derül ki, hogy a maszkhasználat segít mérsékelni a betegség súlyosságát, és biztosíthatja, hogy az újonnan megjelenő megbetegedések nagyobb arányban legyenek tünetmentesek. Ha ez beigazolódna, akkor az azt jelentené, hogy

a mindenkire kiterjedő maszkviselés egyfajta immunitást generálhat, ezáltal lassítva a vírus terjedését.

Merkely összefoglalójának egy pontján úgy fogalmaz, "a legújabb virológiai, epidemiológiai és az ökológiai adatok arra a hipotézisre vezettek, hogy a szájmaszk mérsékelheti a betegség súlyosságát is a fertőzött emberek körében."

Mivel a maszkok (típustól függően) képesek megszűrni a vírusokat tartalmazó aerosolt, csökkenthetik a fertőzött ember által kilélegzett vírus mennyiségét. Ha ez az elmélet beigazolódik, az általános maszkhasználat növelheti a tünetmentes SARS-CoV-2 infekciók számát

- írja a tanulmány ismertetésében Merkely Béla, amiből azt a következtetést lehet levonni, hogy azokban az országokban, ahol jobban elfogadott a maszk használata, kisebb a súlyos fertőzés és a halál aránya a társadalomban.

Címlapkép: Getty Images