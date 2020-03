Megszólalt Orbán Viktor: újabb intézkedésekről tárgyaltak

Újabb megbeszélést tartottak az akciócsoportok, amelyek jelen volt Orbán Viktor is. A miniszterelnök három fő témát említett bejelentkezésében.

Szerda este megbeszélést tartottak az akciócsoportok, ahol Orbán Viktor is jelen volt. A miniszterelnök a Facebookon jelentkezett az ülés előtt, három témáról tett említést: a gyógyszerkészletekről, a beszerzésekről és a gazdasági következmények enyhítéséről. Utóbbiak kapcsán javaslatokat is tesznek a csoportvezetők, amiből arra következtethetünk, hogy hamarosan újabb intézkedéseket jelenthet be a kormány.

Legalábbis legutóbb szombaton jelentkezett ilyen videóval Orbán Viktor, hétfőn pedig be is jelentették a meghozott intézkedéseket.

Címlapkép: Orbán Viktor Facebook