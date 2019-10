Megszólalt L. L. Junior gyermekeinek anyja: így történt valójában a tragédia

Hopp Csilla, L. L. Junior gyermekeink édesanyja interjút adott a Fókusznka, amiben elmesélte a tragédia részleteit, és elmondta azt is, miként éli meg a szörnyű tragédiát.

Hopp Csilla, L. L. Junior gyermekeinek édesanyja az RTL Klub, Fókusz c. műsorában beszélt a kisfiával történt tragédia körülményeiről. "Az egész négy másodperc volt" - mondta el az édesanya az interjúban, akit rendkívül megviseltek a történtek.

Mint ismeretes, a rendőrség szerint a tragédia elkerülhetetlen volt, az autó akkor is gázol volna, ha csak 30 km/h-s sebességgel közlekedik. Az édesanya az interjúban elmondta, szorította fia kezét, de az kicsavarta magát, és elkezdett szaladni.

"Hibáztatom magam. Igen. És szerintem fogom is életem végéig" - mondta el Hopp Csilla, de hozzá tette azt is, hogy idősebb fiának szüksége van rá, és arra is, hogy ne hibásakat keressenek az ügy kapcsán.