Megszólalt Karikó Katalin: a vakcinák nem úgy védenek, ahogy sokan gondolnák

Karikó Katalin szerint ilyen magas országos fertőzöttség mellett az oltás megkapása után is javasolt az általános maszkviselés. A tudós, kutató ezen felül elmondta azt is, hogy egyetlen koronavírus-vakcina sem véd a megfertőződéstől, csak a megbetegedéstől és a kórházba kerüléstől - írja a Szeretlek Magyarország.

- mondta el Karikó Katalin a lapnak. Karikó hangsúlyozta azt is, hogy a maszkviselés továbbra is javasolt (az oltottaknak is) ilyen magas fertőzöttségi szint mellett.

A magyar kutató egy tudományos cikkből is idéz, e szerint a vírus-variánsok megjelenését nem az oltások, hanem olyan emberek fertőződése okozza, akik immunrendszer gátló kezelés alatt állnak.

