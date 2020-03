Megszólalt a világhírű magyar tudós: ilyen lehet a világ a koronavírus-járvány után

Születésnapi Facebook bejegyzésében Barabási Albert-László arról elmélkedett, hogy milyen lehet majd a világ a koronavírus-járvány után. A világhírű fizikus, hálózatkutató szerint az életünk már nem tér vissza abba a mederbe, amiből kitérítette a járvány. "Az az út már nem járható".

Barabási Albert-László ma, azaz március 30-án ünnepli 53. születésnapját. Ennek alkalmából egy hosszabb Facebook bejegyzésben elmélkedett arról, milyen lehet majd a koronavírus-járvány utáni világ.

[...] ha azt kérdezed, hogy ki tudunk-e újra menni az otthonunkból, hogy magunkhoz ölelhetjük-e újra a szeretteinket, elmehetünk-e vacsorázni a barátainkkal, vissza tudunk-e térni az iskoláinkba, egyetemeinkre és munkahelyeinkre, eltemethetjük-e az elhunytakat és megkeresztelhetjük-e a Korona-bébiket, akkor a válasz az, hogy igen.

- kezdi posztját a világhírű magyar fizikus, hálózatkutató, majd így folytatja:

Ha viszont arra vagy kíváncsi, hogy vissza fog-e az életünk térni abba a mederbe, amelyből most kitérítette a járvány, a válasz: nem. Az az út már nem járható.

Barabási Albert-László szerint, ha "lesz oltás a vírus ellen, akkor a koronavírus olyanná válik, mint a himlő vagy az influenza - beoltanak, és nem csak immunissá válsz, hanem falat képezel majd a vírus és a társadalom között. Ha lesz oltás, lesz színház, lesznek koncertek, újra megtelnek a vendéglők, sőt, még focimeccsek is lesznek, tömött lelátókkal."

De kétlem, hogy mindez az idén megtörténhet

- írja a hálózatkutató, majd kifejti, hogy szerint a világ oltás hiányában, megtanul együtt élni a vírussal. Ha lemegy a fertőzöttek száma, akkor az emberek visszatérnek majd munkahelyeikre, az iskolába és a kávézók is kinyitnak majd. Ezzel szemben rengetegen otthon maradnak majd,

mert az a munkahely, kávézó, vendéglő, ahová korábban jártunk már nem vár ránk. És a vírus állandóan a nyomunkban fog ólálkodni. Sután fogsz majd kezet, ha egyáltalán, és nem öleled át a rég látott barátod. Ha veszel egy mély lélegzetet vagy elköhinted magad, azonnal teszt után rohansz a klinikára. Ha pozitív vagy, kétségbeesetten próbálod felidézni a barátaidat és munkatársaidat, akikkel az elmúlt napokban találkoztál, hogy szólhass nekik: teszteljék magukat

- vélekedik a tudós, aki szerint azonban kialakulnak majd új rutinok ebben a Korona-világban is. A kórházak tudják majd, kit és mikor kell kezelni, így a vírus miatt elhunytak száma drasztikusan csökken. Ahogy egyre több egyénnek lesz immunitása, lelassul a vírus terjedése. Az idősekre és a betegekre azonban továbbra is nagyon kell majd vigyázni a világhírű fizikus szerint, aki úgy gondolja a dohányzást is sokan abbahagyják majd.

Ha már voltál fertőzött, utazhatsz a ritka de újraindított járatokon. Ha nem, a határon pecsét helyett tesztért fogsz sorban állni, mert csak akkor engednek be bárhova, ha bizonyítod, hogy nem hurcolod magaddal a vírust. Színház, mozik, koncertek, sportversenyek és tüntetések csak módjával lesznek, ha egyáltalán. Ha már immunis vagy, elmész, ha nem, inkább otthon maradsz

- festi fel a jövő egy lehetséges forgatókönyvét Barabási Albert-László, aki ma leginkább arra a jövőre próbál gondolni, amikor már lesz teszt, oltás és orvosság. Amikor már majd semmi nem akadályozza meg az embereket abban, hogy vissztérjenek régi életükhöz, és amikor egyben rá is ébrednek majd arra, hogy az már nem térhet vissza.

Címlapkép: Getty Images