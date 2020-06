Megszólalt a Semmelweis rektora: ők is szuperterjesztők lehettek Magyarországon

Szuperfertőző lehetett a koronavírusos magyar úszók között - mondta Merkely Béla. A Semmelweis Egyetem rektora szerint az úszók közül szinte mindenkinél könnyű lefolyású volt a betegség, vagyis van védettségük, csak nem olyan jelentős.

Meglepte, hogy a magyar úszóknál több koronavírusos eset volt, árulta el a Semmelweis Egyetem rektora a Nemzeti Sportnak. Merkely Béla hozzátette:

ráadásul tudtam arról, hogy tesztelik őket. Lehetett közöttük egy szuperfertőző, vagyis egy ember fertőzte meg a többséget. A szuperfertőzőket kell nagyon hamar elkülöníteni - ez a védekezés legfontosabb eleme most.

Azt, hogy az úszók szervezete csak csekély ellenanyagot termelt a fertőzés után, azzal magyarázta, hogy "ez mindig a kórképtől függ."

Az úszók közül szinte mindenkinél könnyű lefolyású volt a betegség, vagyis van védettségük, csak nem olyan jelentős: nincs olyan mennyiségű antitest a szervezetükben, hogy másnak is tudjanak adni belőle

- tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy mennyire félti a világ sportját a második hullámtól, a rektor úgy válaszolt, hogy arra kell figyelnünk, hogy megakadályozzuk az esetleges fertőzés átadását, és körültekintőbben kell élnünk, vagyis a korábbiakhoz képest kevesebb emberrel célszerű találkoznunk, zárt térben maszkot kell hordanunk.

A Covid-járvány most igazi kihívás nekünk, bár a nyugat-európai és amerikai kollégáimmal egyetértve én azt mondom, az influenza sokkal nagyobb kárt okoz a világban.(..) Az influenzavírus időről időre módosul, de az ehhez értők azt mondják, a Covid stabil vírus, ami azt is jelenti, hogy ha megszületik a vakcina, ugyanúgy ki tudjuk majd zárni az életünkből, ahogyan a kanyarót is kizártuk

- mondta Merkely.

