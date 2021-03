Megkongatták a vészharangot: sokkal több vérre van szükség Magyarországon

Jó hír: 1000 forintos kalóriautalványt kap véradás után mindenki. Fontos viszont, hogy minél többen legyenek jogosultak rá, mert sokkal kevesebben adtak vért az elmúlt hónapokban, és kevesebb a véradóhelyszín. Donorokra van szükség - jelezték a Vöröskereszt megyei véradószervezői.

Bármelyik Covid-19 ellen védő oltást kapja, aznap nem, de másnap már vért adhat - mert nem tartalmalmaznak élő vírust a vakcinák. Ha átesett a Covid-19-fertőzésen, a gyógyulás után két héttel jelentkezhet véradásra - emlékeztetnek rá a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének véradószervezői, akik tapasztalták, hogy sokakat ezek az aggodalmak tartanak vissza a véradástól. Sajnos drámaian visszaesett a véradók száma a mögöttünk álló hónapokban. Jóval kevesebben adtak vért, vagy tudtak vért adni, mint a járvány első hulláma alatt. Ráadásul a járvány miatt szükséges korlátozások miatt véradóhelyszínekről kellett lemondani.

Márciusban megyénkben több - más években ebben a hónapban esedékes - iskolai, egyetemi véradás kiesik, ezért kérik a Vöröskereszt önkéntes véradószervezői és munkatársai, hogy aki teheti, adjon vért. Tartsuk szinten a vérkészleteket ezekben a nehéz időkben!

Nőnap és víz világnapja a B24 Galériában

A segítő szándékú embereknek a lakóhelyük közelébe kiköltöző véradásokat ajánlják a Vöröskereszt szervezői, hogy minél kevesebb utazással adhassanak vért. Az önkéntes véradókat tisztelet övezi az év minden napján, különösen most, ezekben a nehéz időkben, és lehetőségeik szerint ezt ki is fejezik a civil szervezet önkéntesei és munkatársai. Debrecenben a B24 Galériában (Batthyány utca 24.) kétszer is alkalmuk lesz a jótettre a donoroknak: március 10-én 14 és 18 óra között a nőket kedves meglepetéssel várják a vöröskeresztesek a nőnapra emlékezve, és minden donor kap kerti párnát ajándékba. Március 22-én ugyanitt a víz világnapjára és a létfontosságú elemre is gondolnak a vöröskeresztesek a véradókkal. Erre a véradásra külön meghívják a fiatalabb korosztály tagjait. Hajdúszoboszlón Póka György festőművész alkotása talál gazdára a hónap utolsó véradásán.

Nagyobb kalóriapénz

A véradásokat továbbra is nagy biztonsággal szervezik meg. Ezek egyike, hogy a véradótérben 5 fő tartózkodhat, így lassabban halad a sor, ezért kérik a véradók türelmét a szervezők. Jó hír viszont, hogy megemelkedett a kalóriapótlásra fordítható utalványon szereplő összeg. A réginek a duplájáért, 1000 forintért vehetnek élelmiszert rajta a donorok.

Március végéig még 20 véradásra várják a jelentkezőket a Magyar Vöröskereszt megyei véradószervezői.

Címlapkép: Getty Images