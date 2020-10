Megkezdték az előjegyzést a COVID-vakcina beadására: ennyiért lehetett a listára kerülni

Egy magánoltóközpont azt ígérte ügyfeleinek, hogy amint elérhetővé válik a koronavírus elleni oltóanyag, ők az első között juthatnak majd hozzá, ha felvetetik magukat a várólistára. Természetesen nem ingyen: az "előfoglalási díj" 5000 forint, miközben még nem volt semmilyen információ arról, mikor kerülhet kereskedelmi forgalomba a vakcina, és mennyibe fog kerülni.

Az első hónapokban rendkívül nehéz lesz oltóanyaghoz jutni, a kontingensek mérete és az oltás lebonyolítása is rengeteg kérdést vet fel - írja a Nemzetközi Oltóközpont honlapja, ahol közlésük szerint erre a problémára kínáltak megoldást a COVID-19 oltóanyag előfoglalási programukkal. "Foglaljon nálunk COVID-19 vakcinát, hogy az elsők között kapja meg az oltást!" - hirdették.

Az előfoglalás koncepciójával abból a feltételezésből indultak ki, hogy belátható időn belül elérhető lesz egy, sőt akár több, Magyarországon is engedélyezett oltóanyag. "Az engedélyezett vakcinát (vakcinákat) mi piaci forrásból a gyártótól, vagy a gyógyszerforgalmazóktól szerezzük majd be" - írja a holnap.

Az előfoglalás díja 5000 forint volt személyenként a honlap szerint, viszont ez nem tartalmazza a vakcina és az oltás költségeit, csak az oltás jogát biztosítja a páciensnek. Tartalmazza viszont az első ellátási díjat, amelynek díja 2990 forint lenne, de ezt nem fogják felszámítani. Azt is közlik, hogy az oltás joga nem adható át másnak, viszont két esetben visszatérítik az előfoglalási díjat. Az egyik eset, ha 2021. december 31-ig nem jutnak vakcinához, a másik pedig, hogyha a páciens jogosult lesz ingyenes oltásra.

Arról nem szólt a tájékoztató, hogy mi lesz, ha 2021 novemberében kapnak oltóanyag szállítmányt, viszont darabja 70 ezer forint lesz, ezt pedig nem kéri a páciens... Ráadásul a WHO most leginkább reálisnak látszó forgatókönyve szerint az átlagemberek jövőre még nem juthatnak koronavírus elleni oltáshoz. A fiatal és egészséges népességnek 2022-ig valószínűleg várnia kell, hogy megkapja az oltást. Időközben a Nemzetközi Oltóközpont is leállította ezt a szolgáltatást.

Amint azt pácienseink is bizonyára észrevették, ideiglenesen le kellett állítanunk a COVID-19 vakcina előfoglalási programunkat. Ennek fő oka az volt, hogy egyesek politikai tőkét kívántak faragni abból, hogy szándékosan félreértelmezik a tevékenységünket; ezzel együtt a média is felkapta a dolgot. Mivel még a látszatát is el akartuk kerülni, hogy tilosban járnánk, az előfoglalásra történő jelentkezést ideiglenesen felfüggesztettük és leültünk jogi csapatunkkal, újragondolni, hogyan kommunikáljuk a szolgáltatást

- hangzik a név szerint nem említett ügyvezető üzenete a felfüggesztés okáról.

Címlapkép: Getty Images