Megjelent a rendelet: hétfőtől lépnek életbe az új intézkedések

Az országnak működnie kell, úgy, hogy közben fegyelmezetten, a szabályokat betartva védekezünk, ezért szeptember 21 - től lépnek életbe az újabb, már bejelentett védelmi intézkedések. A részleteket a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletek tartalmazzák.

Hétfőtől tehát kötelező lesz a megfelelő maszkviselés már nem csak a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben, hanem a bevásárlóközpontok, mozik, színházak, múzeumok, könyvtárak közönség által látogatott területén, valamint egészségügyi és szociális intézményekben, közszolgálati és postai ügyfélszolgálatokon is. A megfelelő maszkviselet azt jelenti, hogy a maszknak el kell fednie a szájat és az orrot is. Fontos változás az is, hogy valóban maszkot kell viselni, nem elég például sállal vagy kendővel eltakarni a szájat. Ugyancsak hétfőtől lép életbe PCR-tesztek hatósági ára, valamint a zenés, táncos rendezvények, a vendéglátó üzletek és szórakozóhelyek esetében a 23 órás nyitvatartási korlát. Természetesen továbbra is fennmarad az 500 fő feletti rendezvények tilalma. A kormány döntése értelmében október 1-jétől életkortól függetlenül bárki igényelheti ingyenesen az influenza elleni védőoltást.

A maszkviselési kötelesség be nem tartása szigorúbb szankciókkal fog járni. A tömegközlekedési eszközről leszállítható lesz az, aki nem visel maszkot, és emellett akár 50 ezer forintra lesz bírságolható. Még szigorúbb lehet a büntetés, ha az illető együttműködése hiányában megzavarja a közösségi közlekedést, ez esetben ellene rendőri intézkedést is lehet kezdeményezni és elzárással is büntethető.

A maszkviselési kötelezettséggel kapcsolatos szabályokat- az üzletek, a mozik és a bevásárlóközpontok esetében a kereskedelmi hatóság, minden más helyen a kormányhivatal, a rendőrség pedig bármely helyszínen ellenőrizheti. A maszkviselés betartása az üzletek, bevásárlóközpontok mozik üzemeltetőinek felelőssége is. Ha az üzemeltető azt észleli, hogy valaki nem hord maszkot, akkor a jogsértő személyt a maszkviselésre felszólíthatja, ha az illető ennek ellenére sem vesz fel maszkot, akkor távozásra kell felszólítani és kiszolgálás is megtagadható tőle. Az üzemeltető csak akkor büntethető, ha semmit nem tesz a jogsértés ellen. Ez esetben a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés során vagy a rendőrség értesítése alapján több fokozatban szankciót szabhat ki az üzletre is. Első alkalommal figyelmeztetést alkalmaz, második alkalommal 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírságot szab ki, harmadik alkalommal az üzletet, illetve a helyiséget legalább 3 napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

Testhőmérséklet-mérés az Iskolákban és óvodákban

Október 1-jétől az óvodákba, iskolába, szakképző intézményekbe az ott dolgozók és a tanulók csak testhőmérséklet mérés után léphetnek be. Lázas gyermeket azonnal el kell különíteni és a szülőt értesíteni. A gyermeket az óvodába, iskolába kísérő szülő illetve más nagykorú személy intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig léphet be, ha az orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszkot visel.

A szórakozóhelyekkel kapcsolatos szabályok

Héttől a vendéglátóhelyek és szórakozóhelyek 23 óráig lehetnek nyitva és továbbra is érvényben marad az 500 fős létszámkorlát. A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvény - függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől - abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma - beleértve az ott foglalkoztatott személyeket - egy időben nem haladja meg az 500 főt, és az legfeljebb 23.00 óráig tarthat.

Hétfőtől hatósági árasak lesznek a PCR-tesztek



Ugyancsak hétfőtől lép életbe az önköltséges PCR-tesztek 19.500 Ft-os hatósági ára. Itt fontos tudni, hogy Magyarországon a mai nappal közel 600 ezer PCR-tesztet végeztek, ezek döntő részét teljesen ingyenesen, az állam költségére. A potenciális koronavírus-fertőzötteknél a háziorvos, a kórházak illetve járványügyi hatóság által elrendelt PCR-tesztek továbbra is ingyenesek. Fizetnie tehát kizárólag csak annak kell a tesztért, aki saját maga úgy dönt, hogy szeretne tesztet csináltatni vagy külföldről hazatérve 2 db negatív PCR-teszttel mentesülni szeretne a hatósági házi karantén alól. Az egészségügyi szolgáltató erre legfeljebb 19. 500 Ft-os árat számolhat fel, amely magába foglalja a mintavétel és a vizsgálat árát is, és ezen túl semmilyen kiegészítő költség nem számolható fel.

Címlapkép: Getty Images