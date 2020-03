Megjelent a határozat: nem küldhetik nyugdíjba az egészségügyi dolgozókat a vészhelyzet alatt

A már bejelentett intézkedések mellett az is zerepel a Magyar Közlönyben megjelent friss határozatokban, hogy a vészhelyzet alatt nem mehetnek küldhetik nyugdíjba az egészségügyi dolgozók.

Szombat délután a Magyar Közlönyben is megjelentek a határozatok azokról az intézkedésekról, amelyeket Orbán Viktor pénteken, az operatív törzs pedig szombaton jelentett be. Ebben a már bejelentett intézkedések mellett az is benne van, hogy a kormány elrendeli a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alkalmazásának felfüggesztését az egészségügyi dolgozók vonatkozásában a veszélyhelyzet időtartamára. A hivatkozott rendelet pedig azt mondja ki, hogy az illetékes minisztériumok tegyék meg a szükséges intézkedéseket az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szervekkel közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban álló azon személyek jogviszonyának megszüntetése vagy a megszüntetés kezdeményezése érdekében, akik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezték.

Tehát a vészhelyzet ideje alatt gyakorlatilag nem küldhetik nyugdíjba az egészségügyi dolgozókat, akik elérték a korhatárt vagy megvan a szükséges munkaviszonyuk. A nyugdíjasokat visszavehetik dolgozni, ha kérik.

