Megdőlt az egyik legnagyobb koronavírus-tévhit: ezt jobb, ha tudják az allergiások

A jelenlegi ismeretek szerint nem veszélyezteti jobban a koronavírus az allergiásokat - mondta Szigeti Tamás, a Nemzeti Népegészségügyi Központ levegőhigiénés szakértője az M1-en.

A tapasztalatok szerint az allergiások nem fertőződnek meg könnyebben, mint az egészséges emberek - közölte a szakértő. Hozzátette, hogy az allergia nem szerepel azoknak a betegségeknek a listáján sem, amelyek a koronavírus-fertőzés súlyosbodását okozhatják.

Fontosnak nevezte ugyanakkor, hogy az allergiások - mivel gyakrabban nyúlnak a betegség miatt irritált szemükhöz vagy orrukhoz - még nagyobb hangsúlyt fektessenek a kézmosásra és -fertőtlenítésre.

Az allergiásoknak azt is javasolta, hogy ne csak zárt környezetben, hanem kültéren is használjanak maszkot, mert az is véd a pollenektől. Az egyszerű orvosi maszk nem nyújt tökéletes védelmet, viszont az arcra jól tapadó FFP2-es típusú már igen - mondta Szigeti Tamás.

