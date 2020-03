Megdőlt a koronavírus-tévhit: ez a WHO hivatalos álláspontja

Ez a hetünk is a koronavírusról szólt: egyre több helyen, és egyre nagyobb számban ütütte fel feját a világjárvány. A Pénzcentrum szerkesztői igyekeztek minden friss, aktuális hírről beszámolni az olvasóknak, folyamatosan figyelemmel követtük az eseményeket. Most összegyűjtöttük a 12. hét legfontosabb, legolvasottabb cikkeit.

Magyarország miniszterelnöke bejelentést tett.

Magyarország Kormánya a Magyar Közlöny 47. számában megjelent Kormányrendelet formájában fizetési moratóriumot rendelt el a lakossági és a vállalati hitelek törlesztésére, valamint - szintén rendeletben - szabályozta a fogyasztói hitelek THM maximumát. Az intézkedésekkel kapcsolatos részletszabályokat egy később megjelenő kormányrendelet határozza meg majd. Itt az OTP menetrendje.

Nem csak az időseknél, de a gyerekeknél is komoly tünetei lehetnek a koronavírusnak. Egy új tanulmány szerint a vírus receptorai más konfigurációban működhetnek felnőtteknél és gyerekeknél.

A koronavírus-járvány miatt - a vásárlók és dolgozók védelmében - rövidített nyitva tartási időre állnak át az ALDI diszkontok Magyarországon - szúrta ki a Pénzcentrum az ALDI Magyarország hivatalos Facebook-oldalán.

A vállalatok után a lakosság esetében is 2020 végéig szóló törlesztési moratórium bevezetésére szólította fel az MNB a bankokat, ennek elmaradása esetén a kormány vezetheti be az intézkedést - számolt be róla a Pénzcentrum még március 18-án délelőtt. Nos, nem kellett sokáig várni, délutáni élő bejelentésében már maga a miniszterelnök hirdette ki, hogy a magánszemélyek és a vállalkozások mai napig megkötött hitelei esetében, a tőkére és akamatra vonatkozóan egyaránt, év végéig felfüggesztik a fizetési kötelezettséget. Emellett Orbán Viktor beszélt arról is, hogy döntésük szerint a holnapi naptól (2020. március 19.) felvett fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját, a THM-jét a jegybanki alapkamat +5%-ban maximálják.

Több, mint 500 ezer embert érinthet a ma bejelentett járulék fizetési mentesség. Orbán Viktor hat, súlyos gondokkal küzdő szektort nevezett meg: a turizmust, a vendéglátást, a szórakoztatóipart, a sportot, a kulturális szolgáltatásokat és a személyszállítás, nekik lesz kevesebb az adó. A Pénzcentrum megnézte, mennyien dolgoznak ezekben az ágazatokban.

Koronavírus: tömegeket küldhetnek fizetés nélküli szabira - így átvészelheted



Nem csak globálisan, hanem hazánkban is problémát jelent sok foglalkoztatási szektor számára az új típusú koronavírus járvány okozta helyzet - főként a turizmus, vendéglátás, rendezvényszervezés és kulturális területeken dolgozók számára jelent nagy érvágást a jelenlegi veszélyhelyzet. Szakemberek előrejelzése szerint kényszerszabadságolások, elbocsátások várhatók, melyek sok területen meg is kezdődtek, és rengeteg magyar dolgozónak nincs annyi tartaléka, hogy hónapokig kihúzza megtakarításaiból. A Pénzcentrum ezért összeállított egy pénzügyi akciótervet azok számára, akiket a munkáltatójuk fizetetlen szabadságra küldött, vagy más okból elestek az addig fix, tervezhető jövedelmüktől.

Címlapkép: Getty Images