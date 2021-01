Még 40 ezernyi magyar oltására elegendő Covid-vakcina érkezik jövő héten

Jövő kedden újabb 39 ezer ember beoltására elegendő oltóanyag érkezik a Pfizer vakcinájából Magyarországra - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília hozzátette, hogy a következő héten kisebb mennyiséget várnak a Moderna oltóanyagából is, de pontos mennyiséget és dátumot nem tudott mondani.

Elmondta: eddig 42 549 egészségügyi dolgozó kapta meg a védőoltást, elkezdődött négy, nagy létszámú idősotthon lakónak és dolgozóinak oltása, a hétvégén pedig a 150-nél nagyobb létszámú otthonokba is megérkezik a vakcina. Az oltási programot szombaton és vasárnap is folytatják - tette hozzá.

"Minden igyekezetünkkel azt a célt szolgáljuk, hogy az oltóanyag gyorsan, hatékonyan a legnagyobb kockázatú csoportok rendelkezésére álljon" - hangsúlyozta. Jelezte: azoknál, akik az első napon kapták meg az oltást, január 16-án lesz esedékes a második adag beadása.

Beszámolt arról, hogy csütörtökön elhunyt 115 koronavírusos beteg, 5297 embert ápolnak kórházban, és 372-en vannak lélegeztetőgépen. Kedvezőnek nevezte, hogy négyezerrel csökkent az aktív fertőzöttek, és hétezerrel nőtt a gyógyultak száma.

Müller Cecília kérdésre elmondta: több mint 19 millió adag vakcinát már lekötött Magyarország, ez csaknem 10 millió ember beolthatóságát jelenti, mivel a piacon lévő készítményekből két adagra van szükség a védettséghez.

A Pfizer/BioNTech vakcijánával csaknem 3,3 millió ember, a Moderna oltóanyagával 872 ezer ember, az AstraZenecáéval 3,27 millió ember oltására van lehetőség. A Janssen vakcinájával 2,18 millió embert lehet beoltani, míg a CureVac készítményével 250 ezer ember beoltására elegendő vakcinát kötött le Magyarország - részletezte. Ez azt jelenti - tette hozzá -, hogy 9 868 000 ember részesülhet majd védőoltásban itthon.

Jelezte, az Európai Unióban lekötött vakcinákon túl is tárgyalásokat folytat a kormány más gyártókkal is, és amely cég oltóanyagát engedélyezni fogják, abból is vásárol majd Magyarország. Az országos tisztifőorvos az oltással kapcsolatban beszélt arról is, hogy az immunrendszert befolyásoló tényezőket - így az intenzív testmozgást és az alkoholfogyasztást - az oltást követő néhány napon kerülni kell.

Müller Cecília igennel felelt arra kérdésre, hogy beoltatja-e magát. A szakember megdöbbentőnek nevezte azokat a - közösségi médiában megjelenő - megnyilvánulásokat, amelyek azok ellen irányulnak, akik beoltatnák magukat vagy már meg is kapták az oltást. "Amit a tudomány igazolt, a mellé kell felsorakozni" - hangoztatta.

Címlapkép: Getty Images