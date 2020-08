Másfél héttel tanévkezdés előtt ez nagyon betehet: előbb jön a második hullám, mint vártuk?

Az elmúlt 24 órában 52 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 5098 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 611 fő, 3681-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 806 fő. 58 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen.

Tegnap 44, ma 52 fővel nőtt az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma. Elhunyt egy több szervi elégtelenségben szenvedő 83 éves nő, és egy 66 éves férfibeteg. A gyógyultak száma viszont mindössze 3-mal nőtt, így az aktív fertőzöttek száma egy nap alatt 759-ről 806-ra emelkedett.

A nyár beköszöntével elméletileg az utazások, nyaralások miatt nőtt a fertőzésveszély, a grafikonon látható is, hogy valamivel gyorsabb ütemben nőtt az esetszám a nyár második felében.

A gyógyultak száma pedig egyre inkább megközelítette a fertőzöttekét, azonban a különbség a két szám között ismét nőni kezdett, ami azt jelenti, hogy ismét több az aktív fertőzött: vagyis aki potenciálisan fertőzhet.

Ahogy arról ma reggel Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt: ahhoz, hogy szeptemberben a hagyományos formában indulhasson el az oktatás, az kell, hogy ezt a járványhelyzet megengedje. Ezért várhatók ősztől újabb utazási korlátozások, hogy a vírus behurcolása ne lehetetlenítse el a diákok tantermi oktatását, mert az online oktatás nem teljes értékű - mondta.

Összehasonlításképpen, hogy mennyiben más a helyzet most, mint nyár elején: június 1-jén még 4000 alatt volt a valaha regisztrált fertőzöttek száma (3892 fő), mára több mint 5000 (egészen pontosan 5098 fő). 527 volt a halálos áldozatok száma, tehát 82 nap alatt 84-en haltak meg a nyáron. Június 1-jén az aktív fertőzöttek száma még 1209 fő volt, most 809! Bár sokkal kevesebben vannak kórházban is, ez feltehetően annak is köszönhető, hogy megszűntek a gócpontok az idősotthonokban. Most 58 beteget ápolnak kórházban, akkor 417-en voltak.

Loading...

Címlapkép: Getty Images