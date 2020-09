Máris búcsút mondhatunk az olcsóbb teszteknek? A magánklinikáknál rezeg a léc

19 500 forint lesz a magánúton végzett koronatesztek hatósági ára - jelentette be Orbán Viktor szerdán, azonban ennek következményeként nem hogy nőne, csökkenhet, vagy le is állhat egyes laborokban a tesztelés. Ez az összeg ugyanis szakértők szerint csak a laborköltséget fedezi, a magánszolgáltatók pedig napi 3500-4000 tsztet is végeznek. Ez a kapacitás így eltűnhet.

Rékassy Balázs egészségügyi közgazdász szerint a tesztelési piac beszakadásához vezethet a hatósági árazás bevezetése - írja a Népszava. A szolgáltatási kapacitás akkor maradhatna meg, ha a laborok jelentősen csökkentik az áraikat, mivel aok magánrendelőben csak a mintát veszik le, annak vizsgálatát egy külön laborban végzik el. ha nem lesz engedélyezett a magánklinikáknak, hogy felárat számítsanak - például mintavételi vagy szállítási költséget - akkor szűkülni fognak a lehetőségek a szakember szerint.

A lap értesülései szerint erre már példa is van: az egyik szolgáltató 15900 forintra árazta be a laboratóriumi PCR tesztjét, viszont a mintát ez esetben a páciensnek kell levennie, az ár csak a szállítási, vizsgálati és eszközköltséget tartalmaz. Viszont éppen a mintavétel szakszerűsége lenne a lényeg, mert anélkül az eredmény könnyen lehet "fals negatív".

Úgy tűnik az árcsökkentés azt eredményezheti, hogy a magánszolgáltatók csökkentik a tesztelést, vagy felhagynak vele, a szakemberek viszont még több tesztet javasolnának - amely térítésmentes.

