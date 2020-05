Maradandó egészségkárosodást okozhat a koronavírus: ezért sem mindegy, elkapja-e valaki

Az operatív törzs mai tájékoztatójén Müller Cecília arra a kérdésre is válaszolt, okozhat-e maradandó egészségkárosodást a koronavírusos megbetegedés. A válaszából kiderült, hogy okozhatnak a szövődmények olyan kárt a szervezetben, amiből nem lehet felépülni, mivel jellemző a vérrög képződés a fertőzötteknél. Ezek a vérrögök pedig sok szervet roncsolhatnak.

A fertőzötteknél apró vérrögöcskék indulnak el az erekben, amelyek ki tudja, hol állnak meg - fogalmazott az Infostart kérdésére Müller Cecília. "Valóban egyre több ismeretünk van a koronavírusról mint kórokozóról, a klinikumáról, a tüneteiről, a kezelési módokról, a diagnosztikáról - ahogy halad előre a járvány, egyre több ismeret gyűlik össze, kutatások is folynak. A gyulladásos és a már korábban említett fokozott immunreakció, a citokinvihar mellett egy véralvadási zavar is keletkezik a szervezetben" - fejtette ki Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs mai tájékoztatóján.

Azt is elmondta, "több, sok szervet" érinthet és el is ér ilyenkor a megbetegedés. A tisztifőorvos a bőrtünetek okaként is a megbetegedés során keletkező "apró, pici vérrögöket, trombusokat" jelölte meg. A több szervi elégtelenségnek is egyik oka az, hogy a kis méretű képződmények, vérrögöcskék "elsodródnak az érpályában", így akármelyik szervben károsodást tudnak okozni.

Ennek sajnos maradandó károsodás is lehet az eredménye; az esetek egy részében, szerencsére ritkán, de előfordul ilyen, ez azzal jár, hogy a tüdőkapacitás csökken. Lefordítva: meggyógyul az illető, de hiába tudott korábban a második emeletre felszaladni, ezután már az elsőnél meg kell állnia. Ezt az okozza, hogy a légzőfelület aktív részét kötőszövet foglalja el, ami a légzésben így nem tud részt venni

- mondta el Müller Cecília.