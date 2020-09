Már nagyon látszik, hogy a kormány készül a járvány második hullámára

Kásler Miklós, az EMMI vezetője szerdai "utasítás Covid-19 fertőzött betegek ellátására alkalmas ágyak ellenőrzésére" tárgyú levelét valamennyi fekvőbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltató vezetőjének kiküldtek.

Az összes ágyszám 20 százalékát kell az állami kórházaknak készenlétben tartaniuk a koronavírusos esetek ellátása érdekében, az eddigi 10 százalékos os arány helyett - derül ki Kásler Miklós emberi erőforrások miniszterének szerdán kelt leveléből, írja a Portfolio. Fontos szempont ugyanakkor, hogy

a magasabb készültségi fok miatt nem lehet elbocsátani betegeket a kórházakból.

A mostani ágykapacitás-kihasználtság mellett természetesen nem is kell, mert van most elég üres ágy összességében szektorszinten. A kórházvezetőknek péntek reggel 10-ig kell jelezniük a fent részletezett ágyellenőrzés megtörténtét, és a megfelelően felkészített ágyak számát is el kell küldeni.

