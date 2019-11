Már a rendőrség is vizsgálja a hamis gyógyszert: nehogy vegyél belőle

Hamis szívgyógyszer miatt vizsgálódik a rendőrség, a tablettákat pár napja a SOTE nevével visszaélve reklámozták.

A rendőrség is vizsgálja az egyik olyan honlapot, amelyen feltehetően hamis vérnyomáscsökkentő szert árulnak - számolt be az RTL Híradó. Korábban már kiderült, hogy a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve reklámoznak egy ismeretlen gyógyszert. A ReCardio nevű készítmény hirdetése azt ígéri, hogy az garantálja a szív- és érrendszeri betegségek "teljes mértékű gyógyulását", miközben nem rendelkezik semmilyen engedéllyel.

A honlapot azóta törölték, ugyanakkor a 24.hu kedd reggel talált egy weboldalt, ahol működött a rendelés. Az oldal alján egy panamai céget tüntettek fel tulajdonosként (BERNADATTE LTD, Av Ricardo J. Alfaro, Panama International), erre rákeresve felbukkant egy korábbi, a Nébih által talált jogsértés. A szöveg alapján akkor egy fogyasztószerről lehetett szó.

Az RTL Klub azóta több olyan oldalt is talált, ahol hirdetik a gyógyszert. Megkeresték a rendőrséget, ahol azt válaszolták, hogy már ők is vizsgálják az ügyet, de mivel nem Magyarországon jegyezték be az oldalakat, hanem az egyiket például Ukrajnában, nehezebben haladnak.