Már a háziorvosoknál a lista: mostantól pontosan tudják, kit, mikor kell beoltaniuk

Megkapták a héten a háziorvosok a praxisukhoz tartozó összes oltásra regisztrált beteg névsorát. Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének elnöke a tv híradójának elmondta, hogy a névsor mellé szakmai útmutató is járt. Ennek lényege, hogy segítse az orvosokat abban, hogy a legveszélyeztetettebbeket tudják elsőként védelemben részesíteni.

Az orvos elmondta azt is, hogy az útmutató szerint az idős személyek mellett egyéb csoportok is megvannak jelölve, akiket előnyben részesíthetnek az oltási sorban, ilyenek például a várandósok és a cukorbetegek is.

