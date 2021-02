Majdnem 3000 új fertőzött, 47 halott: itt a friss COVID-mérleg

2912 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést. Elhunyt 47 többségében idős, krónikus beteg. Eddig 445 535 fő kapott oltást, közülük 190 705 fő már a második oltását is megkapta.

2912 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 403 023 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 47 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 299 főre emelkedett - írja a kormányzati portál.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 306 621 fő, az aktív fertőzöttek száma 82 103 fő. 4233 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 366-an vannak lélegeztetőgépen.

Eddig 445 535 fő kapott oltást, közülük 190 705 fő már a második oltását is megkapta. Jelenleg is zajlik a regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon (Pfizer- és Szputnyik vakcinával), a háziorvosok pedig a 60 év alatti krónikus betegek oltását végzik (AstraZeneca-vakcinával).

Zöld utat kapott a hatóságoktól a kínai Sinopharm-vakcina is, így jövő héten azzal is kezdődhet az oltás.