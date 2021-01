Magyarország teszteli a koronavírus-oltást kapott emberek nyilvántartását

Magyarország is csatlakozott az Egészségügyi Világszervezet (WHO) utasítására készülő rendszer teszteléséhez, amelynek célja, hogy nyilvántartsa, hogy mely állampolgárok oltották már be magukat.

Három európai ország, Magyarország, Észtország és Izland részvételével zajlik a Guardtime által fejlesztett VaccineGuard nevű rendszer tesztelése - derül ki abból a közleményből, amelyet a gyártó küldött el a 24.hu-nak. A rendszer a WHO utasítására készül.

Mint az a közleményből kiderült, a renszer egyrészt információkat nyújt a vakcinák terjesztéséről, azok beadásáról, ezenkívül valós idejű adatokat szolgáltat az egészségügyi hatóságoknak az oltási programról és eredményeiről, továbbá figyelemmel kíséri az oltásállományt és lehetőséget nyújt az esetleges mellékhatások jelentésére is.

A rendszer másik része, hogy nyilvántartást készít azokról az állampolgárokról, akik már megkapták a vakcinát.

A fejlesztésről még tavaly kötött megállapodást az észt kormány és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) annak érdekében, hogy egy digitális vakcinaigazolás készülhessen.

