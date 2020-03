Lépett a magyar kormány: ezt a gyógyszeralapanyagot tilos exportálni

A kormány megtiltotta egy, a koronavírus-betegek gyógyításához használt gyógyszeralapanyag kivitelét.

A kormány újabb rendkívüli intézkedést hozott a magyar emberek egészségügyi ellátása védelme érdekében a veszélyhelyzet idejére. Megtiltotta egy a koronavírus-betegek gyógyításában alkalmazott gyógyszeralapanyag kivitelét Magyarországról.

A most megjelent kormányrendelet szerint a veszélyhelyzet idején tilos hydroxychloroquine-sulfate hatóanyagot, valamint ilyen hatóanyagot tartalmazó gyógyszert és gyógyszergyártás köztes termékét Magyarországról kereskedelmi forgalomban kivinni.Ezt az alapanyagot olyan gyógyszer előállítására használják, amelyet a koronavírus-betegek kezelése során is alkalmaznak már több országban is.

Miután Magyarország a világ egyik legnagyobb exportőre ennek az alapanyagnak, most első a magyar lakosság védelme és gyógyszerellátásának biztosítása.

Az OGYÉI a tegnapi napon határozatot hozott a hydroxychloroquine-sulfat hatóanyag és az annak felhasználásával gyártott gyógyszerek vonatkozásában. Megállapították, hogy

a hydroxychloroquine-sulfat hatóanyag és az annak felhasználásával gyártott gyógyszerek Magyarországról való kivitele gyógyszerellátási zavart idézhet elő,

ezért a hydroxychloroquine-sulfat hatóanyag és az annak felhasználásával gyártott gyógyszerek kereskedelmi forgalmazás keretében végzett kivitelét jelen határozat véglegessé válásától 6, azaz hat hónapos időtartamra megtiltották.

A döntés indokolása: "Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletben veszélyhelyzetet hirdetett ki tömeges megbetegedést okozó humán járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében.

Tekintettel arra, hogy a hydroxychloroquine-sulfat hatóanyag és az annak felhasználásával gyártott gyógyszerek alkalmazása szükséges lehet a COVID-19 megbetegedések gyógyításához, ezért a külföldre történő kivitelük olyan ellátási zavart idézhet elő, ami akadályt jelenthet a COVID-19 megbetegedések gyógyításában, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvásában

- írták. Világszerte folyamatosan dolgoznak a kutatók azon, hogy megfelelő, hatékony gyógymódot találjanak a COVID-19-re. Ennek a célja, hogy a betegség hosszát lerövidítsék, a tünetek súlyosságát pedig mérsékeljék. Ezzel pedig az egészségügyi ellátórendszerre, az orvosokra, nővérekre nehezedő nyomás is csökken, hatékonyabban képesek ellátni azokat, akiknek kritikus az állapota.

Kínai szakemberek szerint a malária ellen hosszú ideje alkalmazott gyógyszer, a chloroquine a koronavírus okozta fertőzés ellen is hatásos, csökkenti a tüdőgyulladás tüneteit, javítja a tüdő állapotát, gyorsabb gyógyulást eredményez. Francia klinikai szakemberek is hasonló eredményre jutottak, ők a chloroquine egy biztonságosabb változatának, a hydroxychloroquine-nek és az azithromycinnek a kombinációját alkalmazták (ez utóbbi egy viszonylag új antibiotikum). A hatóanyag-kombináció segítségével 6 napon belül sikerült kiirtani a vírust a betegek szervezetéből.

Címlapkép: Getty Images