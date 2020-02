Lehúzás a magyar patikákban: fölöslegesen tömjük magunkba a tablettákat?

A kiegyensúlyozott vegyes táplálkozás, sok zöldség és gyümölcs fogyasztása ilyenkor különösen fontos. A jelenlegi árak mellett nem minden fogyasztó számára elérhető a helyes táplálkozás. És sokkal egyszerűbb is "bekapni" egy tablettát, így pótolni a szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat - közölte a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége.

Ráadásul azzal sem kell foglalkozni, hogy melyik élelmiszerben milyen tápanyagok vannak, a fogyasztók szájába rágják, hogy pont azt a terméket miért kell fogyasztani. A reklámok ömlenek a médiából, jobbnál jobb tablettákat, vitaminokkal, ásványi anyagokkal dúsított élelmiszereket ajánlva a fogyasztóknak. Vitamin a csokoládéban, gumicukorkában, nyalókában stb. - hívta fel a figyelmet az egyesület.

Mi a kockázat?



A C-vitamin és a B vizaminok esetében a túlzott fogyasztás legfeljebb pénzkidobás, hiszen a felesleg egyszerűen kiürül a szervezetből. C vitaminból a napi szükséglet átlagosan 80 mg, ezzel szemben az étrend kiegészítőkben 1000, netán 2000 mg C-vitamin van, aminek nagy része fölösleges, legfeljebb gyomorpanaszokat okoz. Az A, D, E, K vitaminok túlzott fogyasztása azonban veszélyes is, mert túlzott fogyasztásuk ártalmas is lehet. Könnyan előfordulhat, hogy akár az ezekkel dúsított élelmiszerből fogyaszt túl sokat. Ezek a vitaminok nem ürülnek ki a szervezetből, hanem felhalmozódnak és egy ponton túl panaszokat okoznak, pl. bőrelváltozásokat.

Gyógyszer esetén legalább felhívják a figyelmet, hogy konzultáljanak orvosukkal, étrend kiegészítő reklámok esetén még ezt sem tapasztalhatjuk.

- javasolja a szövetség.