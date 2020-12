Lehet-e a jövőben kötelező az önkéntes védőoltás: és ha igen, miért nem?

A koronavírus világjárvány már eddig is rengeteg olyan élethelyzetet teremtett, amely esetére nem volt sem a dolgozóknak, munkáltatóiknak, rendezvényszervezőknek, vagy akár az országoknak kidolgozott protokollja, amit követhetett volna. Ezzel rengeteg jogi kérdés is együtt járt: akár a home office elrendélése, a munka negatív teszthez kötése, vagy akár a határátlépés feltételeit illetően. Most hogy már megkezdődött Magyarországon is a védőoltások beadása, felmerül a kérdés: ha a vakcina beadatása a kormány szerint önkéntes is lesz, ennek ellenére előírhatják-e pl. rendezvények, munkáltatók az oltást feltételként?

Elvárhatja-e egy munkaadó, hogy beoltassa magát az ember? Egy fesztiválszervező, egy színház, egy mozi, egy légitársaság szelektálhat-e az emberek között az alapján, hogy be vannak-e oltva vagy sem? Mivel már Magyarországon is megkezdődött a vakcina önkéntes alapú beadása a koronavírus ellen, felmerül a kérdés, hogy idővel kötelezővé válhat-e bizonyos esetekben.

"Inkább azt tartom valószínűnek, hogy a munkáltató részéről lesz ez egy kötelezően felajánlandó védőoltás. Vagyis lehetővé kell tenni, hogy a veszélyeztetett dolgozó a munkáltató költségére beoltassa magát. Kötelezővé valószínűleg csak nagyon szűk körben teszik - ha azzá teszik egyáltalán" - mondta el a hvg-nek Zeller Judit, a Társaság a Szabadságjogokért Magánszféraprojekt-szakértővel, aki azt is kifejtette: "Nem véletlen, hogy törvénynek kell megalapoznia azt, hogy egy-egy védőoltás kötelezővé tehető. Ha nem írják elő kifejezetten egy adott munkakörhöz a koronavírus elleni oltást, akkor az nem egy jogos elvárás a munkáltató részéről."

Címlapkép: Getty Images