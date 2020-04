Leállhat a magyar zenészlegenda kemoterápiája: Nem maradt más, csak a remény

Leállították Benkő László kemoterápiás kezelését a járvány miatt. A legendás zenész korábban már felépült egy daganatból, ám azóta bőrrákot diagnosztizáltak nála. A koronavírus terjedése miatt "most nem maradt más, csak a remény, hogy teljesen meggyógyultam" - nyilatkozta a 76 éves zenész, aki hetek óta bezárkózva él.

2017 májusában derült ki, hogy az Omega együttes billentyűse májdaganatban szenved. Benkőn azonnal életmentő műtétet hajtottak végre az orvosok, közben pedig folyamatosan kapta a kemoterápiás kezeléseket, amik hatásosnak bizonyultak. Csakhogy nemrégiben újabb daganatot, bőrrákot diagnosztizáltak nála, amivel az egész kálváriája elölről kezdődött - írta a Bors.

Megműtöttek, jelenleg várom a szövettan eredményét, de a koronavírus miatt most lassabban mennek a folyamatok. Ráadásul bármi is történjék, a kemoterápiás kezelésemet így is, úgy is fel kell függeszteni egy időre, hiszen a világjárvány mellett az én betegségem eltörpül.

- jelentette ki a zenész, aki szerint persze ez így van rendjén, érthető, "úgyhogy számomra most nem maradt más, csak a remény, hogy teljesen meggyógyultam." A 76 éves Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenész, aki már több hete az otthonába bezárkózva, a négy fal között éli a napjait.

A daganatosok is veszélyeztetettek

Benkő Lászlónak körültekintőnek, és óvatosnak kell lennie, mivel ő duplán veszélyeztetett: hiszen egyfelől a 65 év feletti korosztályba tartozik, másrészt pedig a koronavírus halálos áldozatai közül szinte mindenkinek volt valamilyen krónikus betegsége. Korábban, az április 8-i halálozási adatok alapján a Pénzcentrum kiszámolta például, hogy Szív- és érrendszeri megbetegedésben a halálos áldozatoknak csaknem fele, 46,6 százalékuk szenvedett az április 8-i adatok alapján, 37,9 százalékuk magas vérnyomással küzdött, és 17,2 százalékuknak volt tüdő vagy más légzőszervi megbetegedése. 13,8 százalékban fordult elő daganatos megbetegedés és 12,1 százalékban vesebetegség. Az elhunytak 44,8 százalékának egyéb betegsége (is) volt (pl. anyagcsere, máj, hasnyálmirigy, stb.).

Krónikus betegségek Magyarországon

A lakosság egészére nézve utoljára 2014-ben készült átfogó felmérés arról, hogy hányan szenvednek valamilyen krónikus betegségben Magyarországon: ez az arány az összlakosságra nézve 59,4 százalék volt, azonban a kutatás alapján a 65 év felettieknek 90, 9 százaléka szenved valamilyen krónikus betegségtől. Ezek közé a betegségek közé természetesen olyan betegségek is beleszámítanak, amely jelenlegi tudomásunk szerint nem növeli a koronavírus fertőzés súlyosbodásának kockázatát, mint pl. a derék- vagy hátfájás, vagy az inkontinencia. Az viszont megállapítható, hogy az időseknek nagy része, nagyjából kétharmada a veszélyeztetett csoporthoz tartozik életkoruk és diagnosztizált betegségeik alapján - ez 1,25 millió embert érint.

Hogyha részletesebben megvizsgáljuk a 2014-ben készült ELEF (Európai lakossági egészségfelmérés) alapján, és az eddig ismert halálos áldozatok alapbetegségeit tekintve hányan vannak fokozottan veszélyben, azt láthatjuk, hogy az idősek 66,5 százaléka szenved magas vérnyomástól, 18,4 százaléka diagnosztizált cukorbeteg, szívkoszorúér megbetegedést 14,6 százaléknál állapítottak meg. Infarktus 6,9 százalékot, asztma 6,8 százalékot, bronchitis (hörghurut) 6,3 százalékot veszélyeztet. A vesebetegek és a rosszindulatú daganattal küzdők aránya 5 százalék alatt marad.

Fontos kiemelni, hogy ebben a felmérésben diagnosztizált betegségről van szó, mert sok páciens lehet, akiknél nem állapították meg például a magas vérnyomást, így nem is áll kezelés alatt. A hipertónia viszont olyan népbetegség, amely nagyon sokáig nem okoz tüneteket, így nehéz észrevenni, és sokan ezért is nem veszik komolyan, pedig a fejlett országok lakosságának nagy része küzd a problémával.

(Címlapkép - MTI Fotó: Szigetváry Zsolt)