Külföldi tőke áramlik a magyar magánegészségügybe: ezek a terveik

Még márciusban, a koronavírus hazai megjelenése előtt zárták azt a tranzakciót, melynek keretében 10 millió eurós befektetéshez jutott a Doktor24 Csoport Európa legnagyobb impakt befektetési csoportjától, az Ananda Impact Ventures-től és a luxemburgi székhelyű, régiós befektetésre fókuszáló V4C tőkebefektetési alaptól. A friss befektetésnek köszönhetően a magánegészségügyi cégcsoport az egyik legnagyobb hazai magánszolgáltatóvá válik és felvásárlásokat, valamint beruházásokat hajt végre - hangzott el a tranzakció részleteit bemutató keddi sajtóeseményen. A cél, hogy a magánegészségügyi szolgáltató országos jelenléttel rendelkezzen.

Az Ananda Impact Ventures Európa egyik legnagyobb impakt befektetési alapja, a megtérülésen túl azt is figyeli a befektetési döntések meghozatalakor, hogy az társadalmi hasznossággal is bírjon. Kelet-Európában elsőként a Doktor24-ben látta meg a lehetőséget. A másik konzorciumi tag V4C befektetési alap, amelynek a Doktor24 az első magyarországi befektetése - írja a Portfolio.

Új tervek a friss tőkével

A cégcsoport vezérigazgatója arról is beszélt, hogy a bevont friss tőkét mire fordítja a társaság. Ennek köszönhetően részben infrastruktúrális beruházást hajt végre: 3000 négyzetméteres magánkórházat nyit a Budapest One irodakomplexumban. Valamint az organikus növekedés mellett lehetősége volt akvizíciókra is a piacon.

A forrásbevonásnak köszönhetően két akvizíciót hajtott végre a csoport a közelmúltban: A Doktor24-hez tartozik most már a Svábhegyi Gyermekgyógyintézet. A csoportban tulajdonosként megjelent a gyermekgyógyintézet alapítója, Skorán Ottó is. Valamint a csoport megvásárolta a Kastélypart Klinikát. Mindezek következtében Lancz Róbert elmondása szerint

Magyarország egyik legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatójává vált a Doktor24.

430 közreműködő kolléga dolgozik a csoportnál és az ő munkájukat segíti 160 asszisztens és szakdolgozó. A cégcsoport a mostani felvásárlásokkal összesen éves szinten 300 ezret meghaladó vizsgálatot végez. A felnőtt járóbeteg ellátás területén 120 ezer, a foglalkozás egészségügyi ellátás területén 130 ezer betegtalálkozót bonyolították le - ismertette a részleteket a vezérigazgató, aki a koronavírus hatásairól is elárult néhány részletet.

Eredetileg az idei évre 5 milliárd forintos árbevétellel kalkuláltak a tavalyi 3,5 milliárdos árbevétel után, ám az idei tényadat 4,5 milliárd forint lehet, a koronavírus hatására ugyanis több százmillió forinttal csökkent az idei árbevétel. Lancz Róbert azonban később hangsúlyozta, hogy így is nyereséges lesz idén a társaság. Megvalósult idén egy költségcsökkentés a járvány okozta helyzet miatt, de ez nem érintette semmilyen szinten a HR csapatot - tette hozzá.

