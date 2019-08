Kritikus a pollenhelyzet: extrém értékeket mértek az országban

Extrém magas a pollenkoncentráció az ország egyes területein, és még csak nem is tetőzött a parlagfű szezon.

Már extrém magas a parlagfű pollenkoncentrációja az ország egyes területein, a tetőzés szeptember elején várható - hangzott el az M1 Híradójában.

Az elmúlt napokban országszerte jelentősen nőtt a levegőben a parlagfű pollenkoncentrációja, az Alföldön és a Dunántúl déli területein az extrém magas szintet is elérte. Ilyenkor a parlagfűre érzékenyek tünetei állandósulhatnak és erősödhetnek, Nékám Kristóf allergológus egyebek mellett gyakori hajmosást javasolt.

Idén a gyomnövény terjedése a szokásosnál is intenzívebb, olyannyira, hogy a pollenkoncentráció a parlagfűvel erősen fertőzött területek közvetlen környezetében helyenként extrém magas is lehet, vagyis a III. fokú riasztást is elérheti. Közben már 50-60 éves friss betegek is vannak, akiknek korábban nem volt panaszuk - ismertette Nékám Kristóf egy korábbi nyilatkozatában is.

Szerinte "nem a büntetés oldja meg ezt a kérdést", az országban ugyanis szinte már mindenhol van parlagfű. Ehelyett Nékám Kristóf kijelentette: valamiféle "rendszert kellene felépíteni", mert a büntetést - be kell fizetni, vagy sem - nem veszik annyira komolyan az emberek.