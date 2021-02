Koronavírus: újra 1000 felett a napi fertőzésszám, térképen a járvány jelenlegi állása

1048 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 83 beteg - olvasható a kormányzati tájékoztatási honlapon közzétett jelentésben.

1048 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 370 336 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 83 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 739 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 272 284 fő, az aktív fertőzöttek száma 85 313 főre csökkent. 3697 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 269-en vannak lélegeztetőgépen.

Eddig 247 270 fő kapott oltást, közülük 75 036 fő már a második oltását is megkapta. Az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása lezárult, és az idősotthonokban, bentlakásos szociális intézményekben is már 82 ezren éltek az oltás lehetőségével. Csütörtöktől a védőoltásra regisztrált legidősebbek következnek, őket a háziorvos értesíti. Minden háziorvosi praxisból 6 idős embert kórházi oltóponton oltanak be, ezen felül 1080 háziorvos maga is beolthat 10-10 regisztrált idős embert.

